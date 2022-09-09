ЕС испугался ответных мер России в случае ограничения цен на газ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber ЕС испугался ответных мер России в случае ограничения цен на газ The Financial Times: часть стран ЕС боятся ответа России на новые ограничения РИА «Новости»

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Часть стран Евросоюза боятся реакции России в случае введения ограничений цен на газ. Об этом написала газета The Financial Times.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что «все опасаются эффекта домино».

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Опасаются реакции России, например, Греция, Италия и Польша. Именно поэтому некоторые страны призвали ввести потолок цен на газ для всех производителей, не только для РФ, отметило издание.

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Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал переключиться с антироссийских санкций на решение экономических проблем.

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