ЕС испугался ответных мер России в случае ограничения цен на газ | 360°

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ЕС испугался ответных мер России в случае ограничения цен на газ

The Financial Times: часть стран ЕС боятся ответа России на новые ограничения

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Часть стран Евросоюза боятся реакции России в случае введения ограничений цен на газ. Об этом написала газета The Financial Times.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что «все опасаются эффекта домино».

«Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится», — заявил он.

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Опасаются реакции России, например, Греция, Италия и Польша. Именно поэтому некоторые страны призвали ввести потолок цен на газ для всех производителей, не только для РФ, отметило издание.

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Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал переключиться с антироссийских санкций на решение экономических проблем.

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