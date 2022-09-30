США получают максимум выгоды от утечек в «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Мы поможем вам сжечь мосты». Почему взрывы «Северных потоков» выгодны США Аналитик Юшков: США выгоден разрыв связей между Россией и Европой в газовой сфере Шведская береговая охрана

Читать 360tv в

США получают максимум выгоды от повреждений стратегической трансграничной инфраструктуры — газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». После ЧП европейские производства могут перебраться в Штаты, где энергетика на сегодня существенно дешевле. Более того, именно у американцев ЕС теперь может закупать газ.

Вашингтон как главный выгодоприобретатель от взрывов

Реклама

США — главный выгодоприобретатель от взрывов на газопроводах в Балтийском море. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Реклама

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — подчеркнул он на совещании глав спецслужб стран СНГ.

Патрушев напомнил, что схожая ситуация была с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа. Это случилось в октябре 1983 года.

«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», — уточнил он.

РИА «Новости»

Зачем США нужны утечки на «Северных потоках»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко рассказал «360», что США всегда действуют исходя из собственной выгоды.

«Список стран, для которых можно было бы предположить какую-либо выгоду, не так велик. <…> Очень большой ущерб нанесен ЕС и Германии. Она флагман ЕС, его основа, а главное — финансовый донор. <…> Отключение ФРГ от дешевого газа, конечно, ее обесточивает и ослабляет. <…> Германия самоубийством заниматься не может. Фактически остаются одни США», — объяснил Оленченко.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что американцам выгоден разрыв связей между Москвой и Брюсселем в газовой сфере.

Мы более 50 лет поставляли газ в Европу. И, по сути, основная задача [США] именно в этом — разорвать отношения России и Европы в газовой сфере окончательно, сжечь мосты. <…> По сути, они говорят европейцам: «Если у вас была мысль, что сможете вернуться к нормальным отношениям с Россией, что сможете как-то с ней договориться, то нет, никаких альтернатив нет. Мы поможем вам сжечь мосты» Игорь Юшков.

Теперь Европе придется искать других поставщиков и подписывать долгосрочные контракты с американскими компаниями. С 2025 года в Штатах как раз будет очередная волна ввода в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа.

«Конечно, США приобретают основные выгоды. Они получают Европу как гигантский рынок сбыта. Многие европейские компании и производства сейчас будут переезжать в Америку, поскольку в Европе цены на газ сейчас две тысячи долларов, а в США — 300 долларов. Себестоимость производства там значительно выгоднее, чем в Европе», — отметил Юшков.

Утечки на «Северных потоках»

Взрывы на российских газопроводах произошли в понедельник. По информации от властей Дании и Швеции, изначально выявили две утечки газа на «Северном потоке» и одну — на «Северном потоке — 2», в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия.

В момент аварии оба «Северных потока» не использовались. Тем не менее в них находились сотни миллионов кубометров технологического газа.

Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма. Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела.

0 0 0 0 0 0