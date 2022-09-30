США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках» | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:36

Незаконную свалку мусора ликвидировали в Протвине

Общество

30 сентября 2022, 11:33

Володин заявил, что все депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 11:14

Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:12

Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн

Мир

30 сентября 2022, 11:10

США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках»

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:08

Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:03

Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года

Мир

30 сентября 2022, 11:00

Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»

Мир

30 сентября 2022, 10:57

Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию

Мир

30 сентября 2022, 11:10

США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках»

Секретарь Совбеза Патрушев назвал США выгодоприобретателями аварии на «Северных потоках»

Читать 360tv в

США выгодна авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», страна является основным выгодоприобретателем от этой ситуации. Такое мнение на совещании с главами спецслужб стран СНГ выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написало РИА «Новости».

Он напомнил, что сразу после появления информации об аварии западные страны развернули кампанию по поиску виноватых в происшествии.

Реклама

«Очевидно, что США, в первую очередь в экономическом смысле, являются главными выгодоприобретателями в ситуации с газопроводами», — заявил Патрушев.

Реклама

Секретарь Совбеза вспомнил, что в октябре 1983 года похожий случай произошел с газопроводом в Никарагуа.

«Необходимо скоординировать наши усилия и разоблачить как исполнителей преступления, так и заказчиков. Это станет отличным примером нашего взаимодействия», — заключил он.

В начале недели на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошла авария. Проверка показала, что повреждена труба, пролегающая неподалеку от берегов Дании. Рассматривается версия умышленной диверсии.

Газопровод Северный поток — 2

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама