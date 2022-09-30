США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках» Секретарь Совбеза Патрушев назвал США выгодоприобретателями аварии на «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

США выгодна авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», страна является основным выгодоприобретателем от этой ситуации. Такое мнение на совещании с главами спецслужб стран СНГ выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написало РИА «Новости».

Он напомнил, что сразу после появления информации об аварии западные страны развернули кампанию по поиску виноватых в происшествии.

Реклама

«Очевидно, что США, в первую очередь в экономическом смысле, являются главными выгодоприобретателями в ситуации с газопроводами», — заявил Патрушев.

Реклама

Секретарь Совбеза вспомнил, что в октябре 1983 года похожий случай произошел с газопроводом в Никарагуа.

«Необходимо скоординировать наши усилия и разоблачить как исполнителей преступления, так и заказчиков. Это станет отличным примером нашего взаимодействия», — заключил он.

В начале недели на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошла авария. Проверка показала, что повреждена труба, пролегающая неподалеку от берегов Дании. Рассматривается версия умышленной диверсии.

1 0 0 0 0 0