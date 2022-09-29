Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма | 360°

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Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма

Путин сравнил диверсию на «Северных потоках» с актом международного терроризма

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Актом международного терроризма назвал президент России Владимир Путин ситуацию с диверсией на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Как сообщила пресс-служба Кремля, такую оценку он дал в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент России дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“», — говорится в сообщении Кремля.

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Пробоины в газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обнаружили на этой неделе в территориальных водах Дании и Швеции. В причинах возникновения протечек начали разбираться спецслужбы и военные обеих стран. По одной из версий, трубопроводы разрушили в результате диверсии.

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В четверг, 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила, что нашла четвертую пробоину в газопроводах. Глава энергетического агентства Дании Кристоффер Ботцау заявил, что весь энергоноситель из «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» окончательно выйдет к выходным.

Газопровод Северный поток — 2

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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