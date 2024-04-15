Мир 15 апреля 2024, 17:39 «Время единства и атаки!» Саакашвили призвал сторонников защитить независимость Грузии Саакашвили: в Грузии настало время для «единства и атаки» РИА «Новости»

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Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Обращение к сторонникам он опубликовал в своих соцсетях на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах.

«Время единства и атаки!» — написал Саакашвили.

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Экс-президент призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

Ранее рассмотрение проекта об иностранных агентах в парламенте Грузии обернулось дракой депутатов. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили против закона «О прозрачности иностранного влияния».

В Тбилиси уже начались протесты из-за законопроекта. Неправительственные организации и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными. Он напомнил, что подобные законы — „общемировая практика“, причем первой страной, придумавшей систему борьбы с иноагентами, были США.