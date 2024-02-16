Мир 16 февраля 2024, 20:08 Отпускники и отступники. Очередной демарш конгресса взбесил Байдена Байден раскритиковал палату представителей, ушедшую в отпуск Chris Kleponis — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Нижняя палата конгресса США — палата представителей, — глядя на всеобщую истерику из-за неназванной «угрозы нацбезопасности», исходящей якобы от Кремля, а также косясь на то, как российская армия отбивает Авдеевку, приняла единственно логичное решение. Ушла в отпуск. Тем самым вопрос о выделении огромного пакета помощи Киеву подвис до марта. Как вся президентская рать оказалась не в состоянии переупрямить республиканцев в собственном конгрессе, рассказывает «360».

Национальная небезопасность

Ровно с тех пор, как американские, а затем и мировые СМИ завопили о некой угрозе национальной безопасности США, по слухам связанной с противоспутниковым оружием, которое Россия готовится разместить в космосе (речь чуть ли не о ядерном оружии — ведь передовицы газет требуют куража и драматизма!), эта тема стала универсальным оружием политических оппонентов друг против друга.

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Всех неудобных обвиняют в том, что вот они как раз подрывают безопасность Америки — и это в условиях угрозы со стороны Кремля!

Не будем обсуждать, почему вообще США решили раскручивать тему с мощнейшим русским оружием, хотя они же убеждали цивилизованный западный мир, что российский военпром использует чипы из стиральных машин. Лучше понаблюдаем, кто и как жонглирует «внешней угрозой» для решения своих политических проблем.

Например, представитель Белого дома Эндрю Бэйтс сразу отреагировал на уход нижней палаты конгресса в отпуск, причем реакция была болезненная — он накинулся с критикой на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Каждый день, когда спикер Джонсон ухудшает нашу национальную безопасность, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в конгрессе среди американского народа падает. Эндрю Бэйтс

Отдых контролируемой республиканцами части конгресса он назвал «незаслуженным» и объявил, что таким образом палата представителей политизирует угрозу нацбезопасности. Сам президент США Джо Байден в своем аккаунте в X пригрозил без пяти минут мятежной палате конгресса за такое неповиновение.

«Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта», — написал он.

В комментариях благодарный американский народ заявил, что никогда не забудет, в свою очередь, как лидер нации упорно продолжает игнорировать настоящую угрозу нацбезопасности — пограничный кризис на юге Соединенных Штатов.

Майк Джонсон, спикер нижней палаты конгресса, оказался, пожалуй, единственным американским политиком, который постарался сбавить градус общей истерики из-за той самой загадочной угрозы нацбезопасности.

«Об этом вопросе мы знали несколько недель и запросили встречу с президентом», — рассказал Джонсон прессе. И добавил, что ждет разговора с Байденом на эту тему аж с января.

Вообще, спикер неоднократно подчеркивал, что главная угроза нацбезопасности США — не Россия, не Иран и даже не Китай. А 81-летний американский лидер.

Человек, который по состоянию здоровья даже не может предстать перед судом за ненадлежащее обращение с гостайной, очевидно, не может занимать Овальный кабинет. Майк Джонсон

Ладно возраст — каждому из нас должно повезти дожить до таких преклонных лет, каких достиг Джо Байден. Но он принимает, по мнению Джонсона и поддерживающих его республиканцев в палате представителей, такие невыгодные решения, что они сами по себе тянут на подрыв безопасности.

Например, Байден собирается запретить торговлю сжиженным природным газом. Джонсон расценил это, как любят говорить в Штатах, «подарком Путину».

Майк Джонсон — американский юрист и политический деятель, спикер палаты представителей США с 25 октября 2023 года / Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Куда забавнее аспект с отпусками.

Пресс-секретарь палаты представителей Тейлор Хаулси заметила интересную нестыковку в связи с тем, что Майк Джонсон неоднократно запрашивал у Байдена встречи для личного обсуждения всех несогласий, которые есть между Белым домом и конгрессом, но оставался без аудиенции.

Президент, который провел более календарного года в отпуске с момента вступления в должность, продолжает отказываться даже встречаться со спикером. Тайлер Хаулси

Еще раз: престарелый президент США, чей срок составляет четыре года и заканчивается в обозримом будущем, провел четверть от этого срока в отпуске. А Штатами управляла вице-президент Камала Харрис, об интеллектуальной одаренности которой слагают легенды.

Правда, информация о количестве времени, которое Байден провел не в Белом доме, разнится. Например, The Washington Post насчитала в прошлом году примерно 250 дней отпуска, а партия республиканцев тогда же — 382 дня.

Для сравнения: бывший начальник самого Байдена, Барак Обама, отдыхал примерно столько же дней, но за два президентских срока.

Так что, вероятно, до начала марта все «важные» вопросы национальной безопасности подождут, пока пройдет отпуск палаты представителей. Куда же заведут Америку эти отпускники?..