Спецоперация 19 февраля 2024, 18:54 В круге минном. Какие задачи стоят перед армией России после Авдеевки Военный эксперт Орлов: для армии России актуально Купянское направление Военнослужащие ВС России на практических занятиях по постановке и обезвреживанию минных полей / РИА «Новости»

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После взятия Авдеевки всех волнует один вопрос: куда дальше двинутся российские войска? Городов и сел, которые нужно освобождать, достаточно, поэтому предположений много. Пока же бойцы заняты обезвреживанием мин, которые оставили отступающие противники.

Успехи российских военных на СВО

Российская группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева полностью взяла под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Президент Владимир Путин направил подразделения военным, участвовавшим в освобождении города, и объявил им благодарность.

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Тем временем артиллеристы Южной группировки войск держат под огневым контролем донецкое село Ивановское. Оно расположено всего в 10 километрах от Часова Яра. Ожидается, что российские войска скоро смогут освободить и этот город.

Успешные бои идут и на Краснолиманском, Купянском, Южно-Донецком направлениях. Бойцы армии России методично наносят поражения ВСУ, лишая их живой силы и техники и заставляя неприятеля отступать.

Решать будет Генштаб

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» отметил, что сказать точно, как будут развиваться дальнейшие боевые действия, может только Генеральный штаб Вооруженных сил.

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин определил, что сейчас главная задача в условиях СВО — ведение маневренной обороны. Что подразумевает под собой улучшение позиций наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения, а также решение неких мелких тактических задач. Владимир Орлов

Эксперт пояснил, что на общем фоне спецоперации взятие Авдеевки — достаточно локальное событие тактического уровня.

Об этом свидетельствуют силы и средства, которые привлекали для боевых действий и решения этой задачи.

«Также по-прежнему для нас актуально Купянское направление. Сегодня наши подразделения выравнивают свои позиции вдоль реки Оскол — там у них еще в перспективе много задач. Есть Запорожское направление, где нашим бойцам необходимо достаточно оперативно решить задачи по улучшению своих позиций», — перечислил Орлов.

Он добавил, что линия фронта отодвинулась на 30-40 километров к границам Донецкой Народной Республики, которые установлены по факту ее вхождения в Российскую Федерацию. Но задач у российской армии, которые необходимо решать, достаточно.

РИА «Новости»

ВСУ оставляют за собой минное поле

За прошедшие 10 лет киевский режим сформировал вокруг Донбасса довольно много эшелонов обороны, напомнил Орлов. Поэтому говорить, что на Авдеевке вся защита противника закончилась, неправильно.

Бойцы, которые заходили в Авдеевку, говорили, что на сегодня все перемещения возможны только по тем узким тропкам-дорожкам, которые пробили инженерные подразделения. Шаг в сторону — неминуемо попадаешь на какие-то взрывоопасные предметы. Владимир Орлов

Практически вся линия боевого соприкосновения на глубину до 10 километров — сплошное минное поле. Не зря в ООН отметили, что военный конфликт на территории Украины — рекордсмен по применению мин, подчеркнул эксперт.

Что говорят на Украине

Украинские военные уверены, что Россия готовится к атаке на Угледар. В разговоре с корреспондентом The New York Times бойцы ВСУ предположили, что атака последует с севера, так как сейчас российские подразделения продвигаются к городу через село Новомихайловка, что примерно в 21 километре от города.

Называлось и еще одно возможное направление для наступления российских войск — село Работино. По версии спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового, Россия сконцентрировала около этого населенного пункта больше войск, чем на Авдеевском фронте, и явно настроена на штурм.

Недавно назначенный главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что россияне собираются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра. Это даст контроль над господствующими высотами и откроет выход на Краматорск.

Однако пока военное начальство Украины предпочитает «мониторить общую ситуацию».