Эксклюзив 07 января 2024, 19:28 Отщепенец в ЕС. Орбану не позволят возглавить Евросовет из-за позиции по Украине Политолог Станкевич: в ЕС найдут способ лишить Орбана поста Мишеля Panoramic / Global Look Press

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Досрочный уход Шарля Мишеля с поста главы Евросовета ради выдвижения в Европарламент откроет дорогу премьеру Венгрии Виктору Орбану к этой должности как лидеру страны-председателя. Несмотря на ограниченные полномочия главы Евросовета, венгерский политик выжмет из них все возможное, что уже напугало ведущие страны блока. Поэтому они сделают все, чтобы в кресле оставался Шарль Мишель или компромиссная фигура. Об этом в комментарии «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

Он напомнил, что Венгрия займет пост председательствующей страны на шесть месяцев с 1 июля 2024 года. Эта должность ротируется между всеми странами-участницами каждые полгода. Изменить порядок нельзя, потому что это станет нарушением устава ЕС.

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Политолог подчеркнул, что перед лидерами ЕС есть два пути: уговорить Шарля Мишеля остаться на своем посту и потерпеть до конца года, когда закончатся полномочия Венгрии, или срочно найти ему замену, которая устроит всех.

«Я думаю, что попросят потерпеть. Потому что найти и согласовать эту замену со всеми [странами], в том числе с Венгрией, станет очень сложно. Станут уговаривать, предложат бонусы, чтобы он еще продержался до конца председательства Венгрии. Этим все и закончится», — заявил Станкевич.

Должность без властных полномочий

Рассматривая сценарий прихода премьер-министра Орбана на руководящий пост главы Евросовета, политолог отметил, что властных полномочий у этой должности нет. В список его задач входит сбор глав государств и правительств на саммиты, подготовка повестки, фиксация коллективных решений и наблюдение за ее реализацией.

«Это больше организационная работа. Хотя у нее есть элемент политически-информационного влияния. Орбан как очень опытный политик из этих небольших полномочий может максимально выжать многое, что ему хотелось бы заявить миру. Поэтому [лидеры ЕС] неспроста опасаются этого варианта», — добавил Станкевич.

Эксперт добавил, что Орбана изображают диссидентом и отщепенцем внутри Евросоюза. Сейчас к нему добавился еще один близкий по духу — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но оба они считаются исключениями в европейских политических кругах. Поэтому ведущие страны блока сделают все, чтобы не допустить прихода Орбана на пост главы Евросовета, дабы не разрушить образ Евросоюза.