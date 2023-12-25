Эксклюзив 25 декабря 2023, 14:31 «Мало кто верил». Европа изменила взгляд на украинский конфликт Ведущая «360» Малашенко: в Европе меняется взгляд на украинский конфликт

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной. Он констатировал, что отправка оружия ВСУ не работает — РФ все равно не планирует уходить из Крыма и четырех новых регионов. Екатерина Малашенко в стриме «360» порассуждала о том, как меняется позиция Европы по поводу украинского кризиса.

Она отметила, что, по мнению Фицо, Россия сейчас находится в том положении, когда имеет возможность диктовать условия переговоров и решать, где и когда они пройдут. Европа же может повлиять на Украину, чтобы решение приняли как можно скорее, — так она потратит на страну меньше денег.

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Малашенко напомнила, что едва придя к власти, премьер Словакии сказал, что государство больше не будет поддерживать Украину и выделять на нее деньги.

«В самом начале мало кто к нему прислушивался, мало кто верил, что Европа займет такую позицию. Но уже и Орбан из Венгрии, и Фицо из Словакии, и новое правительство Нидерландов не выглядят в Европе изгоями. Они находят все больше поддержки среди тех, кто раньше готов был отдавать Украине миллиарды», — указала журналистка.

Несмотря на все заявления и обещания, живых денег от Европы Украина не получает, резюмировала Екатерина Малашенко.

Ранее французское издание L’Express написало, что если ситуация в зоне боевых действий на Украине не изменится, Россия одержит тактическую победу в следующем году.