Мир 07 января 2024, 13:12 Досрочный уход главы Евросовета приведет в свободное кресло Орбана Politico: пост главы Евросовета может достаться Орбану после ухода Мишеля Luc Nobout / Global Look Press

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Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о своем выдвижении в Европарламент. Уход политика с поста подстегнет лидеров ЕС срочно договориться о новой кандидатуре, иначе пост на полгода займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как лидер председательствующей страны. Об этом сообщила газета Politico.

Время для обсуждения новой кандидатуры у лидеров Евросоюза еще есть. Мишель продолжит исполнять свои текущие обязанности до 16 июля, пока не примет присягу в качестве депутата Европарламента.

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В официальном комментарии журналистам он заявил, что имя его сменщика назовут в конце июня или начале июля.

Риск прихода Орбана в кресло руководителя Евросовета даже на полугодовой срок усилит давление на европейских лидеров. Обычно у них есть больше времени для маневра в случае смены руководителя высшего органа: формируется специальная коллегия уполномоченных, из которых выбирают нового председателя.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. После этого лидеры ЕС проведут несколько встреч, чтобы определиться с новой кандидатурой председателя Евросовета. Борьба на эту должность сопряжена с борьбой политических группировок, но к тому времени уже станут известны результаты голосования и фракции Европарламента отвлекутся на раздел должностей комиссаров.

Отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидеров стран Евросоюза уже несколько лет находятся в обостренном положении. Политик регулярно выступал против предоставления помощи Украине, отказался от голосования по началу переговоров страны для вступления в ЕС.

Кроме того, Орбан неоднократно высказывал недовольство политикой блока, предусматривающей вмешательство во внутренние дела страны. Но угроз о выходе из состава ЕС он не допускал.