Эксклюзив 30 августа 2023, 20:23 Отказались от своего суверенитета. Захарова — о реакции ФРГ на подрыв «Северных потоков» Захарова: никто в ФРГ после подрывов «Северных потоков» не задал вопросов США РИА «Новости»

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После подрывов «Северных потоков» никто в Германии не нашел в себе силы прямо спросить у Вашингтона о причинах случившегося, отметила в интервью «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, этот факт важно принимать во внимание на фоне различных высказываний канцлера Олафа Шольца о судьбе газопроводов.

«Я про эту физиологическую эквилибристику (высказывания Шольца — прим. ред.) даже говорить не хочу. Мне кажется, надо начинать с первопричин того, что произошло, а их, наверное, несколько. Первая — это очевидное стремление США доминировать на энергетическом рынке Европейского союза и на значительной части европейского континента. Они это никогда не скрывали», — напомнила представитель МИД.

По оценке Захаровой, когда канцлером ФРГ была Ангела Меркель, Германия пыталась отстоять свой суверенитет и боролась за суверенитет Европы. Пусть и не в полную мощь, но как могла, уточнила она.

А затем все это рухнуло в одночасье, когда пришла нынешняя команда, во многом не скрывающая своих каких-то неолиберальных наклонностей и полностью растворившаяся не в европейских делах, а как раз вот в этой англосаксонской повестке. Мария Захарова официальный представитель МИД России

После совершения теракта против газопроводов урон получили и экология, и энергетика, и финансы, подчеркнула она. Но при этом в ФРГ решили не интересоваться у США, почему это произошло.

«В Германии никто не нашел в себе сил задать эти вопросы прямо, глядя в глаза, своим старшим братьям или повелителям, как они там распределяют эти роли. Никто не спросил: а что, собственно говоря, случилось? Потому что рука Вашингтона в делах, связанных с немецкой энергетикой, была очевидна всем», — констатировала дипломат.

Неоднозначные заявления

Представитель МИД напомнила о том, что еще за полгода до подрыва «Северных потоков» президент США Джо Байден, затем заместитель госсекретаря Виктория Нуланд однозначно заявили, что этого проекта не будет.

«Так вот никого не нашлось на территории Германии, кто бы был во власти, кто бы мог прямо задать вопрос Вашингтону: а что, собственно, случилось? Вот из этого надо исходить, на эти вопросы надо отвечать сначала, а потом уже думать, как что восстанавливать», — пояснила Захарова.

По мнению дипломата, говорить на Западе могут все что угодно. Германия даже может попытаться что-то восстановить, но здесь нужно ответить на еще один вопрос: а есть ли гарантии, что все восстановленное не постигнет та же участь?

«Ведь все стало возможным только по одной причине — отказа Берлина от суверенитета и невозможности его отстоять», — заключила она.