Мир 30 августа 2023, 17:30 Причастность Украины к взрывам на «Северных потоках» отказались комментировать в ФРГ Кабмин Германии отказался комментировать данные о взрывах «Северных потоков» РИА «Новости»

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В правительстве Германии отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщила Lenta.ru.

«Не комментируем данную информацию о расследовании. Ход проверки по делу находится в ведомстве генерального прокурора Германии», — сказал представитель правительства.

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Ранее телеканал ZDF совместно с изданием Der Spiegel опубликовал расследование по взрывам на газопроводах. Журналисты сообщили, что немецкие следователи все больше склоняются к версии о прямой причастности Украины к происшествию.

По их информации, принявшие участие в операции диверсанты подчинялись лично главкому украинской армии Валерию Залужному.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в судебном процессе по делу о взрывах на «Северных потоках» скидки не получит никто, писал RT.

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер также заявлял, что считает Украину причастной к теракту на газопроводе.