Мир 29 августа 2023, 07:13 Германию обвинили в замалчивании расследования по «Северным потокам» Депутат Котре заявил, что ФРГ замалчивает расследование по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Власти Германии намеренно замалчивают результаты расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, его слова привел ТАСС.

«Сложно себе представить, чтобы спецслужбы на Западе не знали об атаке на газопроводы. Вероятно, за всем эти стоят США», — сказал он.

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Котре отметил, что Дания и Швеция не хочет сотрудничать с немецкими специалистами в расследовании, а само правительство ФРГ также препятствует его развитию.

«Германии выгодно, чтобы газ из России не поступал в предусмотренных объемах в Европу. В ущерб личному интересу в Евросоюзе закупают сжиженный газ из США, при этом такие разговоры велись еще до начала специальной операции», — добавил депутат.

Ранее немецкие СМИ назвали возможного виновника подрыва газопроводов.