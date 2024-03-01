Эксклюзив 01 марта 2024, 01:07 От нейропатии ног до деменции. Российский врач объяснил, чем опасны заболевания Байдена Врач Кондрахин: Байден может внезапно умереть во сне из-за апноэ РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на днях прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали такие заболевания, как мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, артрит, гастроэзофагеальный рефлюкс и сезонные аллергии. Из нового в диагнозе — синдром обструктивного апноэ во сне. Состояние здоровья 81-летнего американского лидера в беседе с «360» оценил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Болезней тьма, но страной управлять может?

Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор, сообщивший о результатах его ежегодного обследования, заявил, что тот способен исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений. По словам специалиста, американский лидер является «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной».

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При этом ни слова о проверке когнитивных способностей Байдена. Никто не стал проверять способность последнего анализировать информацию об окружающей действительности, его память, внимание и речь. Хотя в начале февраля спецпрокурор в своем отчете назвал Байдена «пожилым мужчиной с проблемами с памятью», когда отмечал ненадлежащее хранение секретных документов.

Кроме того, физические и умственные способности американского лидера уже давно ставятся под сомнение, так как политик часто путает слова, падает на ровном месте и пытается поздороваться с пустотой.

«Обновленный» Байден и опасность его заболеваний

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин объяснил «360», что из списка диагнозов Байдена особняком стоит такое возрастное заболевание как нейропатия ног. При нем ухудшается кровоснабжение и, как следствие, человек начинает спотыкаться, не может контролировать свою походку.

К сожалению, мы имеем свойства изнашиваться. Андрей Кондрахин кардиолог, терапевт

Относительно мерцательной аритмии врач сказал, что это достаточно коварное заболевание, поражающее не только пожилых людей, но и молодых». Проведенные в мире исследования сердечно-сосудистых патологий после COVID-19 показали, что люди, его перенесшие, «чаще страдают нарушениями ритма, в частности, мерцательной аритмией».

Мерцательная аритмия может возникнуть и как самостоятельное заболевание в результате таких состояний, как гипертоническая болезнь или различные вирусные заболевания. По словам Кондрахина, при такой форме аритмии нарушается ритм работы сердца.

РИА «Новости»

Мышцы предсердия начинают хаотично сокращаться, то есть появляется фибрилляция, что нарушает нормальный ток крови.

«Эта аритмия тяжелая. Она приводит к инсультам, но мы сейчас умеем ее лечить. Это проблема достаточно хорошо изучена», — объяснил врач.

Липидемия, по словам доктора, проблема липиды, или жира. Все зависит от того, какой плотности холестерин.

Все это выявляется в процессе лабораторных исследований. При очень низком холестерине им забиваются артерии, возникает атеросклероз, который может привести с сосудистым поражения головного мозга, что уже чревато потерей памяти и деменцией.

Деменция, по сути, это нарушение кровоснабжения головного мозга, к которому приводит дислипидемия, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, различные сопутствующие заболевания, которые у него еще есть. Это угасание нормальных функций головного мозга, а причиной угасания является нарушение кровообращения. Андрей Кондрахин кардиолог, терапевт

Доведет ли апноэ Байдена до могилы

Кислородное голодование, возникающее на фоне апноэ, может привести к внезапной смерти во сне. По словам Кондрахина, человек как будто забывает, как дышать.

«Заболевание опасно, прежде всего, остановкой дыхания и фибрилляцией предсердий либо фибрилляцией желудочка. Это неминуемая смерть», — объяснил врач.

Это грозное осложнение, так как остановка дыхания во сне может привести к повышению давления, к возникновению инсульта или инфаркта во сне. Один из его предвестников — это храп.

«Апноэ во сне — это очень страшное заболевание. Особенно, если учесть, что у человека есть еще и другие заболевания, которые усиливают неприятности», — резюмировал собеседник «360».