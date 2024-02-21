21 февраля 2024, 11:53
«Деменция с тельцами Леви». Доктор медицинских наук озвучила возможный диагноз Байдена
Профессор Гаврилова: у Байдена есть признаки нейродегенеративных расстройств
Президент США Джо Байден может страдать от нейродегенеративных расстройств, которые влияют на его поведение и умственные способности. Об этом «360» подробно рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова.
Признаки паркинсонизма и деменция
Она предупредила, что точный диагноз американскому лидеру можно поставить только после его обследования, но некоторые признаки нейродегенеративного расстройства выявляются и на основе поведения. Профессор рассказала, что у Байдена наблюдаются очевидные нарушения ориентировки и памяти.
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«У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорей всего, это деменция с тельцами Леви», — предположила специалист.
По ее словам, вылечить эту болезнь нельзя, но можно ее замедлить с помощью определенных методов и техник.
«Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определенного предела. А специфической терапии не существует», — заключила Гаврилова.
Нарушена память
Профессор напомнила, что из-за деменции человек утрачивает когнитивные способности, что приводит к проблемам в повседневной жизни.
«Пациент не может выполнять рутинные повседневные обязанности из-за того, что у него нарушена память и другие когнитивные функции», — объяснила эксперт.
Она подчеркнула, что к когнитивным функциям относятся речь, интеллект, ориентирование в пространстве, а также возможность выполнять целенаправленные действия. Вероятность заболеть деменцией растет с возрастом, а после 65 лет «она удваивается каждую пятилетку», добавила доктор медицинских наук.
Ранее в речи о финансировании ВСУ Байден случайно перепутал украинскую армию и НАТО. После выступления американского лидера Республиканский национальный комитет напомнил, что Украина никогда не входила в Североатлантический альянс.
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