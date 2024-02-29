Мир 29 февраля 2024, 02:18 У Байдена нашли болезнь, влияющую на умственные способности У Байдена нашли несколько заболеваний РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден страдает от нескольких заболеваний. Среди них апноэ во сне, которое может негативно влиять на интеллектуальнее способности человека. Это следует из заключения терапевта, сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, у Байдена также обнаружили гиперлипидемию, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.

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Обструктивное апноэ во сне — это нарушение легочной вентиляции. Эта болезнь может привести к снижению работоспособности ухудшению памяти и интеллекта. Впрочем, врачи пришли к выводу, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция американского президента находятся в норме.

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений», — добавили врачи.

Ранее генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, американский президент не в состоянии выполнять свои обязанности из-за снижения когнитивных способностей.