Мир 18 ноября 2022, 23:21 Опубликовано видео с расстрелом русских солдат в Макеевке: названы исполнители Readovka назвала имена исполнителей казни надо российскими военнопленными в Макеевке Telegram

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В пятницу, 18 ноября, в сети начали распространять видео массовой казни российских военнопленных в Макеевке. Кадры насыщены жестокостью, поэтому показать из без цензуры мы не можем по этическим причинам.

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Что произошло в Макеевке. Хронология публикации видео

Первым в сети появилось видео, снятое с беспилотника. На нем 12 российских военных уже мертвы. Украинцы попытались выдать их за последствия обстрела из минометов. Эту версию вполне можно было принять, если бы не появились другие кадры.

На втором ролике украинские военнослужащие засняли события, вероятно предшествующие первому. На видео солдаты ВСУ окружают дом, заставляют всех российских бойцов выйти оттуда. Наши военные по одному выходят из дома, их заставляют лечь на землю вниз лицом. Все это время на них направлены автоматы солдат с желтыми повязками, которые носят в армии Вооруженных сил Украины.

На видео слышны украинская речь и звуки выстрелов.

«Кто офицер у вас? Все вышли? Выходь давай!», — эти фразы отчетливо распознаются при просмотре ролика.

Если сравнить эти два видео, то становится понятно, что на них засняты одни и те же события. Судя по совпадающим деталям — тачке во дворе, большой игрушечной ярко-красной машине, висящему на стене дома зеленому тазу — видео сняты в одном и том же месте и друг за другом.

В момент казни все солдаты лежат без оружия с убранными за голову руками.

Кем были убитые и их убийцы

Как сообщило издание Readovka, предположительно, убитые были бойцами Центрального военного округа или Народных милиций ЛНР и ДНР.

Там же опубликовали и возможных исполнителей. Названы имена пограничников Артура Бортничука и Назара Михайловского. Кроме того, в группу расправы мог входить Андрей Сокол.

Реакция со стороны России и Запада

Ситуацию прокомментировало Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями, сказали представители министерства.

Действительно, реакции со стороны Запада почти не последовало. Зарубежные СМИ тоже отреагировали вяло. Одним из немногих, кто освятил это событие, стал журналист немецкого издания Bild Джулин Репске. Он призвали расследовать инцидент «в соответствии с верховенством закона». И добавил, что это «не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро».

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что будет требовать расследования и направит эти кадры в международные организации. Он назвал их «демонстративным вызывающим преступлением».

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова написала обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста. Она потребовала «должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление».