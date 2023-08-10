Мир 10 августа 2023, 23:51 Опасные и дальнобойные. Германия решила испытать терпение России, пообещав ВСУ ракеты Taurus Полковник Литовкин: в случае передачи ВСУ немецких ракет Taurus ВС России будут их сбивать Kamalraj dhanapal / Unsplash

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В правительстве Германии выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Они могут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Председатель оборонного комитета бундестага заявил, что время для отправки снарядов настало, а власти страны уже начали консультации с США. Какой урон способны нанести снаряды, чем они отличаются от уже имеющихся на вооружении ВСУ и получится ли у украинских военных переломить ситуацию в зоне проведения спецоперации — в материале «360».

Поставкам дали зеленый свет?

Власти Германии приняли решение о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину, сообщили местные СМИ. По данным прессы, официальное заявление последует в самое ближайшее время.

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Журналисты отметили, что в окружении канцлера Олафа Шольца уже начали прорабатывать вопрос отправки снарядов. Эту тему обсудят с ближайшими союзниками Германии, в первую очередь — с США.

Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Из-за высокой дальности действия немецкое руководство до последнего отвергало возможность предоставления Taurus ВСУ, однако решение изменили — по предварительной информации, поставки одобрило командование ВВС Германии.

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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии заявила о необходимости передачи дальнобойных крылатых ракет ВСУ. По ее словам, ФРГ располагает достаточным запасом Taurus, большая часть снарядов готова к применению, сообщил ТАСС.

«И пришло время дать зеленый свет», — подчеркнула Штрак-Циммерман.

Серьезная угроза

Немецкие ракеты похожи на британские Storm Shadow, рассказал «360» военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, эти снаряды могут огибать землю на небольшой высоте, малозаметной для радиолокационных станций. Taurus представляет собой достаточно большую угрозу для объектов наземного и морского базирования, отметил специалист.

«Тот факт, что они заявили [о намерении передать ракеты], говорит о том, что американцы все-таки прогнули. Дело в том, что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц долгое время сопротивлялся и не хотел давать эти ракеты режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Значит, его все-таки достали, и он решил их дать Украине», — предположил Матвийчук.

По его словам, снаряды запускают с самолетов. Скорее всего, под них оборудуют Су-24.

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Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «360», что пока украинская армия не получала ракеты такой дальности. До этого снаряды имели максимальную зону поражения 300 километров.

Но мы их умеем сбивать — это такие же ракеты, как английские Storm Shadow — мы их сбиваем. Как французские ракеты — мы их тоже сбиваем. Ну и немецкие будем сбивать — не вопрос, что делать. Виктор Литовкин военный обозреватель

Все эти снаряды имеют примерно одинаковые принципы действия и схожи в конструктивном плане. Поставки Taurus не изменят расстановку сил в зоне СВО.

«Никак и ничто уже не повлияет на расстановку сил. Запад ничего не делает для того, чтобы Украина победила. <…> Запад добивается одного — разорения России, втягивания <…> в длительные боевые действия», — подытожил Литовкин.

Наглая провокация Запада

Ракеты Taurus могут располагать не ближе 50 километров от линии боевого соприкосновения, рассказал «360» эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. В этом случае они смогут поражать цели на глубине до 350-400 километров, неся до 200 килограммов взрывчатых веществ.

«Применяются по одиночным объектам, как правило, разведывательным штабам или группам бронеобъектов. Применение их в чистом виде будут производить иностранцы, которые на этой технике обучены. Данные им будут давать американские спутники», — объяснил характер применения снарядов Насонов.

РИА «Новости»

По словам эксперта, российские военные пока не сталкивались с этими ракетами, но заявленные характеристики позволяют сделать вывод, что сбить Taurus вполне возможно. Насонов предположил, что в случае получения ВСУ попробуют применить снаряды для поражения Крымского моста.

«[Украинское военные могут получить] несколько десятков [ракет], не больше. Во-первых, они стоят миллионы. Во-вторых, имеют сложности с оборудованием в позиционных районах — то есть там, откуда их будут запускать. Ну и размеры. И персонал, которые будут задействовать — это подготовленные люди, которые не очень хотят рисковать», — уточнил член Координационного совета при Росгвардии.

Ветеран боевых действий добавил, что Taurus похожи на Storm Shadow, однако сделаны более совершенно, на высоком профессиональном уровне.

«Запад пытается дергать нас за усы и предполагает, что нервы у нас стальные. Наверное, очередным образом провоцирует, понимая, что 50 стран на сегодняшний момент не смогли вывести из равновесия Россию», — резюмировал Насонов.

Жители Германии не поддержали политиков, высказавшихся за поставки оружия на Украину. Против решения высказалось более половины населения страны.