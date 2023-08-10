Мир 10 августа 2023, 17:31 Германия анонсировала поставки Украине дальнобойных ракет Taurus Власти ФРГ в ближайшее время объявят о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus Unsplash

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Немецкие власти в ближайшее время объявят о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. О планах ФРГ сообщил портал t-online, сославшись на источники в правящей в стране коалиции.

В ведомстве федерального канцлера, по данным журналистов, уже занялись проработкой вопроса передачи ракет. Вопрос обсуждают с важнейшими союзниками Германии — прежде всего с США.

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Немецкие власти до настоящего времени опровергали вероятность предоставления киевскому режиму Taurus. Дальность действия этих ракет достигает 500 километров. По данным портала, поставки одобрили в командовании Военно-воздушных сил ФРГ.

Ведомство канцлера Олафа Шольца на минувшей неделе послало запрос в Минобороны страны, который касался важных сведений по Taurus. У военных поинтересовались запасами ракет у бундесвера, попросили оценить возможные риски, которые несут поставки этого типа вооружений, и эффективность ракет.

Против предоставления Taurus Украине высказались более половины жителей Германии.