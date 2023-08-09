Мир 09 августа 2023, 08:59 Более половины немцев выступили против поставки ракет Taurus Украине Forsa: 66% немцев высказались против поставки ракет Taurus Украине Викимедиа

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Против поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus на Украину из Германии высказались 66% опрошенных немцев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования института изучения общественного мнения Forsa.

Отправку ракет поддержали только 28% респондентов. При этом 48% не верят в то, что новое вооружение поможет Украине победить. Кстати, 5 августа в Берлине прошел митинг против поставок оружия на Украину, который собрал сотни немцев.

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Издание назвало Германию «крупнейшим донором» Украины, при этом подчеркнув, что продолжение поставок обернется не только эскалацией конфликта, но и очередными затратами для простых жителей.

Правительство ФРГ пока не приняло окончательного решения по отправке Taurus, однако в бундестаге склонны считать, что в итоге это, скорее всего, произойдет.

Против поставок крылатых ракет выступают лишь две партии: «Левые» и «Альтернатива для Германии».

Максимальная дальность действия Taurus — 500 километров. Одна ракета стоит около миллиона долларов США.