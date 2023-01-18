Эксклюзив 18 января 2023, 22:11 Онуфриенко: российские войска не прекратили давить ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: ВС РФ продолжили медленно продвигаться и давить на ВСУ

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Вертолет с высшим руководством украинского МВД упал на детский сад под Киевом. Жертвами крушения стали более десяти человек. Пока официальная версия — ошибка пилота. Еще один военный самолет рухнул в ДНР, где российские войска продолжают медленное продвижение. О ситуации в зоне проведения спецоперации «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — его прямая речь.

Крушение вертолета в Броварах

После небольшого перерыва ВВС хунты осмелились полетать в Донецкой Народной Республике с очевидными последствиями. Очередной Су-25 был сбит в районе Яблоновки — это населенный пункт к западу от Торецка.

В киевских Броварах уже без нашей помощи гакнулся один из вертолетов Super Puma, подаренных французами бывшему главе МВД Арсену Авакову. Он тогда еще был бэушный, так что с тех пор лучше не стал. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Была ли это техническая неисправность или нет, покажет будущее. Есть некоторые сомнения, потому что все-таки на борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

Вместе с членами экипажа на борту было девять человек, высшее руководство МВД хунты погибло. К сожалению, вместе с ними погибли гражданские, в том числе дети. <…> Вертолет упал частично на детский сад. К сожалению, много совершенно невинных жертв.

Ситуация в Марьинке

Возвращаясь к ситуации на фронте, стоит отметить, что вчера было сообщение: «Мотострелки прорвали оборону противника в центре Марьинки и вытеснили его на западную окраину. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Марьинке все высотки контролируются российскими военными».

Есть маленькое «но». Дело в том, что все высотки заканчиваются на проспекте Дружбы, а западнее уже расположена малоэтажная застройка частного сектора. Сообщение о боях на проспекте Дружбы за административные здания были еще несколько месяцев назад, осенью. На самом деле, в этих сообщениях ничего нового не содержится.

Новое — из окружающих Марьинку сел сообщают о том, что в ее западной части доносится канонада, которую раньше в этом районе не слышали. Отзвуки долетают даже до Донецка. Есть шансы на то, что западные остатки гарнизона начинают штурмовать всерьез и бить из всего, чего только можно, а есть у нас очень много.

Продолжение боев

На других участках фронта в целом без перемен — вооруженные силы хунты продолжают упорно сопротивляться. Они бегут толпами. Даже на западной окраине Соледара уже заканчиваются бои у входа в соляные шахты на руднике № 7. Некоторые еще вчера сообщали, что там бои прекратились, но перестрелки еще идут и, скорее всего, закончатся сегодня к вечеру. После этого начнется зачистка подземных коммуникаций.

В Артемовске бои продолжаются на прежних позициях, там серьезного продвижения нет. Идут бои и в Клещеевке, о взятии которой пока тоже ничего неизвестно: основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просил с этим не торопиться. Он абсолютно прав, потому что бои в населенных пунктах трудно предсказуемы.

Севернее Соледара наши продолжают атаковать Спорное, прикрывающее Северск с востока. По другую сторону Северского Донца, на левом берегу, наши очень медленно, но достаточно упорно продвигаются вперед к берегу. Это поставит под удар не только Серебрянку, но и Северск, оборонять который гарнизону будет значительно сложнее.

РИА «Новости»

Приближаются наши вооруженные силы и к Макеевке. Продолжаются бои в Новоселовском, по другую сторону дороги от Куземовки. Идут бои в нескольких десятках километрах северо-восточнее и восточнее Купянска.

Наши вооруженные силы пока в решительное наступление не переходят, но продолжается давление и медленное продвижение наших войск повсюду, исключая те позиции, которые находятся южнее Марьинки — это на подходах к Невельскому.

Продолжаются бои в восточной части Водяного и Первомайского, расположенного западнее населенного пункта Пески. На подходах к Новомихайловке. Возможность ее взятия позволит перекрыть трассу из Маринки в Угледар.

Под Угледаром тоже идут артиллерийские дуэли. Далее, по берегу Днепра до Херсона, продолжаются взаимные обстрелы, но, естественно, никакого продвижения войск там не происходит. Разделенные Днепром войска на этих позициях будут находиться вообще очень долго.

Последняя новость — добровольцы из Сербии уже проходят подготовку в Запорожской области России. Так и до интербригад недалеко.