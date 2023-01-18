Мир 18 января 2023, 18:21 Названо окончательное число погибших при крушении вертолета в Броварах Спасатели заявили о 14 погибших при крушении вертолета в Броварах после завершения поисков Национальная Полиция Украины

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Жертвами крушения вертолета в Броварах стали 13 взрослых и один ребенок. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что это окончательные данные после завершения спасательной операции.

В результате происшествия пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

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На борту упавшего вертолета находились семь сотрудников министерства внутренних дел Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, еще три человека входили в состав экипажа. Никто из них не выжил.

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Имена погибших сотрудников опубликовала пресс-служба украинского МВД. В ведомстве принесли соболезнования родным и знакомым погибших.

Всех раненных в результате крушения доставили в больницу. Несколько человек врачи отправили в реанимацию, оценив их состояние как тяжелое. По факту крушения украинские следователи завели уголовное дело.