27 марта 2023, 22:22
Минобороны Украины подтвердило передачу бронетехники США и Германией
Глава Минобороны Резников: Украина получила Challenger от Британии и Marder от Германии
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение бронетехники от США, Британии и ФРГ. Он уточнил в соцсети, что техника уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.
«Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом „Майком“ Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях», — написал Резников.
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Глава Минобороны перечислил технику, поступившую от западных стран. Это Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии. Также Резников опубликовал фото, на котором запечатлена указанная техника. Всего на снимке четыре западных и одна украинская машина.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин поставил Киеву 18 современных танков Leopard 2 типа A6. По его словам, машины уже пересекли украинскую границу.
Германия
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