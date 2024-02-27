Мир 27 февраля 2024, 20:53 Оружие, про которое все забыли. Как Россия обрушит Запад одним взмахом ковша экскаватора IT-эксперт Масалович: Россия недостаточно использует влияние на подводные кабели Global Look Press

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Йеменские хуситы, если верить израильским СМИ, превзошли сами себя. Не отвлекаясь от обстрела американских, европейских и израильских судов, они повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Почему связь, на которой держится современный миропорядок, оказалась такой хрупкой и при чем тут Россия, выяснял «360».

По версии издания Globes, хуситы уничтожили кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Хотели они, судя по всему, насолить Израилю, но вместе с тем повредили сеть в Индии, да и в целом во многих странах Персидского залива. И все же это один из первых крупных случаев диверсии на подобных объектах глобальной связи.

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В самом движении «Ансар Аллах», кстати, поспешили откреститься от подобных действий. Замглавы информационного департамента движения Наср ад-Дин Амер заявил «Известиям», что разрушенные кабели были полезны самому Йемену, а виноваты во всем американцы и израильтяне.

«Сионистские и американские СМИ распространяли этот вопрос с самого начала, и мы отрицали свою причастность. Нам было ясно, что они намеревались осуществить диверсионные действия против кабелей», — отметил он.

Митинг против США и Израиля, Йемен / Global Look Press

С трудом верится, что оставить крупные территории без связи вообще либо с большими помехами так легко. Но примерные карты направлений кабелей, соединяющих между собой континенты, лежат практически в свободном доступе. Из недавних инцидентов — контейнеровоз повредил кабель в Австралии, протащив по нему якорь. Связь находилась на глубине около 20 метров.

В 2017 году малоизвестный на тот момент британский политик, член палаты общин Риши Сунак поднимал этот вопрос в парламенте, требуя, чтобы кабели начали хотя бы прилично защищать, потому что для диверсии достаточно рыболовного судна с глубоководными абордажами.

В результате будет нанесен ущерб торговле и нарушена связь между правительствами, что потенциально приведет к экономическим потрясениям и гражданским беспорядкам. Риши Сунак

Правда, уже тогда консерватор-русофоб Сунак в своем докладе заявлял, что атаку на британские кабели, по которым идет более 90% связи, может осуществить Россия.

Главная проблема системы

В беседе с «360» российский ученый, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович заявил, что засекречивать расположение подводных коммуникаций начали только в 2013 году, только толку от этого в целом уже не было.

Особенно зависимы от подводных кабелей отдаленные континенты. По словам Масаловича, главная проблема этой системы — отсутствие действительно широкой оптимизации. В некоторых регионах повреждение одного кабеля может вывести из строя буквально все.

«Отключение одного кабеля может вырубить Австралию — так уже случалось, мало не показалось. Один кабель может отрубить половину Южной Америки. Отключив кабель, который питает европейский хаб, можно оставить половину Европы без коммуникаций. Считалось, что именно нам это сделать очень легко. Один раз нас обидели прибалты — и кто-то зацепил у них кабель, для повреждения оказалось достаточно одного взмаха ковшом экскаватора», — пояснил собеседник «360».

У Запада посыплется все

Абсурдность ситуации усиливается тем, насколько уязвим подводный кабель сам по себе. IT-специалист заметил, что бронированный провод представляет собой трубу 30-40 сантиметров в диаметре, и добавил: перерубить такую конструкцию — простейшая затея.

«С первых дней СВО говорили, что, если Россия захочет, у всех начнется Судный день: нам-то, простите, [все равно], поскольку большая часть трафика у нас и так внутренняя, мы остались бы с русскими сайтами тусить в VK с российских серверов. А у западных стран посыплется все: первым делом упадут фондовые рынки, на финансовых начнется хаос из-за невозможности взаиморасчетов. Новостные каналы мгновенно пропадут», — пояснил эксперт.

Global Look Press

Вот и теперь на починку поврежденных кабелей уйдет около восьми недель, а за работу в опасном регионе возьмется далеко не каждая ремонтная компания — стоимость восстановления связи будет явно космическая. Повезло региону только по той причине, что через Красное море проходит довольно много коммуникаций: нагрузку между оставшимися кабелями удастся перераспределить.

Неразыгранный козырь

До этого времени диверсии были крайне редкой причиной повреждения кабелей. Всего за год в среднем на кабелях происходит около ста повреждений разной степени тяжести, подавляющее большинство из них имеет техногенный характер: корабль зацепил якорем, рыболовное судно повредило оборудованием. Иногда кабели ломаются из-за сильных штормов. Но теперь, после атаки, в мире рискует сформироваться определенная закономерность. По крайней мере, пока охраной связи не займутся всерьез.

«Правильной дорогой идем, товарищи, это оружие, которое Россия недоиспользовала, а наши „небратья“ сильно нарываются на то, чтобы мы о нем вспомнили», — прокомментировал действия йеменских повстанцев Андрей Масалович.