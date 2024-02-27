Мир 27 февраля 2024, 07:51 Хуситы повредили подводный интернет-кабель между Европой и Азией Globes: хуситы повредили интернет-кабель между Европой и Азией

Читать 360tv в

Члены движения «Ансар Алла» (хуситы), правящего на севере Йемена, повредили в Красном море четыре подводных кабеля, которые обеспечивали интернет-соединение между Европой и Азией. Об этом написало издание Globes.

Издание уточнило, что речь идет о кабелях между Джеддой и Джибути. Поврежденные коммуникации принадлежат ряду компаний, в том числе AAE-1, Seacom.

Реклама

Из-за аварии произошли серьезные сбои в работе оборудования. Пострадали пользователи, которые находятся в странах Персидского залива, в Индии. По оценкам Globes, на ремонт коммуникаций потребуется не менее двух месяцев.

Хуситы с ноября 2023 года устраивают диверсии и атаки в отношении западных кораблей, которые перевозят товары для Израиля. Таким образом движение «Ансар Алла» демонстрирует поддержку Палестине в арабо-израильском конфликте, требуя прекратить обстрелы Газы.

Ранее хуситы напали на американский танкер, перевозивший нефть в Аденском заливе.