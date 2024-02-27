Мир 27 февраля 2024, 16:07 Хуситы опровергли информацию об атаке на кабели связи между Европой и Азией Член политбюро «Ансар Алла»: хуситы не атаковали подводные кабели связи Global Look Press

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Подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию, не подвергались атакам со стороны членов движения «Ансар Алла». США и Израиль распространяют эти слухи, заявил представитель политбюро движения Хузам аль-Асад. Его слова привело РИА «Новости».

«Это просто инсинуации, с помощью которых Тель-Авив, Вашингтон и Лондон стремятся настроить мировое общественное мнение против нас», — пояснил он.

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По словам аль-Асада, вместо этого западные страны должны остановить геноцид палестинцев в секторе Газа. Поэтому хуситы продолжат свои операции в Красном море против кораблей, связанных с Израилем.

Израильское издание Globes написало, что хуситы повредили кабель в Красном море. В результате пользователи из стран Персидского залива и Индии столкнулись с перебоями в работе коммуникаций. Утверждалось, что на ремонт потребуется два месяца.