Эксклюзив 04 апреля 2023, 19:16 «Обменялись силами». Россия сможет извлечь выгоду от вступления Финляндии в НАТО Политолог Харисов: вступление Финляндии в НАТО развязало руки России РИА «Новости»

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Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это в очередной раз подтвердило, что в Европе нет независимых стран, заявил в беседе с «360» медиатехнолог и политолог Рамиль Харисов. Он уверен, что давление на Россию близким соседством с альянсом является мнимым. Напротив, теперь у нас есть преимущества — военные смогут официально разместить свои войска на границе с блоком.

По словам Харисова, и Россия, и НАТО от вступления Финляндии в альянс получили как плюсы, так и минусы.

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«Да, действительно, сейчас все говорят про сухопутную границу в 1200 метров между НАТО и Россией, и соответственно, НАТО теперь может смело размещать свои ракеты, свои базы в Финляндии. Это с одной стороны. С другой стороны, и Россия теперь тоже на этой границе может спокойно и официально разместить свои ракеты и свои базы. Вот так обменялись силами. Теперь как они на нас могут давить, так и мы на них теперь можем давить официально», — отметил политолог.

Финляндия станет марионеткой

Несмотря на то, что Финляндия официально вступила в НАТО только сегодня, она и раньше была «под патронажем». Однако теперь финны не смогут называть себя независимым государством, уверен собеседник «360».

«И в принципе вся эта ситуация со вступлением в НАТО показывает, что нет особо в Европе независимых стран. Те, кто не в НАТО, они все равно в конечном счете становятся игрушкой в руках большой политической корпорации, которой выгодно теперь собирать страны вокруг себя, чтобы как-то опять же давить на Россию», — сказал Харисов.

Он подчеркнул, что это «мнимое давление», потому что фактически нашим военным и нашей стране развязали руки, и теперь мы спокойно сможем поставить на границе с НАТО свои войска и базы

«Да, с одной стороны, да, обменялись. А с другой, наверное, России это будет выгодно. Время покажет, как себя будет вести Финляндия. Я думаю, что вести она себя будет как марионетка: что сказали, то и будет делать», — заключил медиатехнолог.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не будет торопиться с ответом на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Дипломат отметил, что РФ «не будет бежать впереди натовского паровоза», а спокойно обнародует свое решение.