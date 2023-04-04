Общество 04 апреля 2023, 17:42 Рябков рассказал, когда Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО Замглавы МИД Рябков: Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО в подходящий момент РИА «Новости»

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Россия не будет торопиться с ответом на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что РФ «не будет бежать впереди натовского паровоза», а спокойно обнародует свое решение.

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«Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ», — отметил Рябков.

Он также обратил внимание на высказывания некоторых западных политиков, которые уверены в отсутствии ответа со стороны России. Рябков отметил, что они глубоко заблуждаются.

Финляндия во вторник официально вступила в Североатлантический альянс. Церемония завершилась передачей главами внешнеполитических ведомств стран НАТО американскому руководству документов о принятии государства в альянс, сообщили «Известия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за вступлением Финляндии в НАТО последуют контрмеры со стороны России.