Мир 04 апреля 2023, 16:44 Финляндия официально вступила в НАТО Блинкен: Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса РИА «Новости»

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Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщили «Известия».

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО передали американскому руководству документы о приеме Финляндии в альянс. Таким образом, государство стало 31-м членом блока.

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«Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО», — сказал Блинкен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс вынудит Россию принимать контрмеры, какие страна «посчитает необходимыми». В МИД РФ пояснили, что ответные меры РФ на вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от условий интеграции.