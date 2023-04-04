04 апреля 2023, 16:44
Финляндия официально вступила в НАТО
Блинкен: Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса
Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщили «Известия».
Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО передали американскому руководству документы о приеме Финляндии в альянс. Таким образом, государство стало 31-м членом блока.
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«Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО», — сказал Блинкен.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс вынудит Россию принимать контрмеры, какие страна «посчитает необходимыми». В МИД РФ пояснили, что ответные меры РФ на вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от условий интеграции.
Финляндия
НАТО
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