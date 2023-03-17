Мир 17 марта 2023, 20:16 Мир без доминирования США и углубление сотрудничества. О чем будут говорить Путин и Си Политолог Солонников назвал визит Си в Москву очень важным событием РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта посетит Россию с визитом по приглашению президента Владимира Путина. Главы государств сначала обсудят чувствительные вопросы в сфере международных отношений за неформальным ужином в закрытом режиме, а на следующий день состоятся официальные переговоры. «360» выяснил, чего можно ждать от встречи.

На годы вперед

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что на встрече предстоит «обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам».

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«Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры дадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — сказал, в свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков.

В числе основных тем саммита — экономическое сотрудничество, энергетика и конфликт на Украине.

По словам Ушакова, результатом переговоров должно стать подписание более 10 документов о сотрудничестве в разных областях.

Также ожидаются совместные заявления, во-первых, об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, во-вторых, о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Переговоры по видеосвязи, 30 декабря 2022 года / РИА «Новости»

Мир изменится — но не сразу

Речь сейчас идет о том, что две ядерные державы и два постоянных члена Совета безопасности ООН сверят часы по темам международной повестки. Конечно, это очень важное событие, прокомментировал предстоящую встречу политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Однако будет преувеличением сказать, что после визита председателя КНР в Москву мы все проснемся в новом мире, добавил политолог в разговоре с «360».

Тем не менее принципы построения и формирования новых экономических моделей сотрудничества без участия США и их глобального доминирования, скорее всего, станут предметом серьезнейшего обсуждения Путина и Си, уверен эксперт.

Значит, строительство новой международной экономической системы началось, и последуют серьезнейшие решения, реальное воплощение которых мы увидим чуть позже, предположил Солонников.

Возможно, на этих переговорах будут приняты многие решения о том, как выстраивать новый мир без доминирования США. Дмитрий Солонников

В интересах Москвы, напомнил политолог, заручиться экономической поддержкой Пекина, углубить торговые взаимоотношения, чтобы мы могли получать, вопреки санкциям, электронику, полупроводники, чипы и многое другое.

Несомненно, Россия видит Китай как один из важнейших элементов выстраивания стабильных отношений во внешнеэкономическом пространстве, констатировал политолог.

«Будет уместным вспомнить, что еще Евгений Максимович Примаков — в бытность его министром иностранных дел — говорил о возможности формирования тройственного союза Россия — Индия — Китай», — напомнил Солонников.

РИА «Новости»

Подводные камни

Китайское руководство полностью устраивает нынешняя Россия, потому что она все больше попадает в экономическую зависимость от КНР. Таким мнением с «360» поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

РИА «Новости»

При этом Пекин сохраняет за собой свободу маневра — это тоже надо понимать.

«События последнего года показали, что китайское руководство больше поддерживает Россию на словах: оно не собирается ругаться с Западом — ни из-за России, ни даже из-за Тайваня», — предупредил эксперт.

Но КНР сегодня заинтересована в контактах с Россией и покупке ресурсов с большой скидкой. Так что отношения между двумя странами не только выглядят хорошо, но они и на самом деле находятся на высоком уровне, подытожил Котков.