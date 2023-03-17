Важное 17 марта 2023, 15:25 Путин подробно обсудит с лидером Китая тему энергетики Ушаков: тему энергетики планируется подробно обсудить на переговорах Путина и лидера КНР РИА «Новости»

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На повестку переговоров президента России и председателя КНР Си Цзиньпина вынесут в том числе энергетическую тему, сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, этот вопрос стороны обсудят очень подробно, сообщил ТАСС.

Переговоры пройдут в Кремле 21 марта. Сначала Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в узком составе, а затем в расширенном. После этого состоится государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей.

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Перед основными переговорами с Си Цзиньпином встретится премьер-министр Михаил Мишустин, уточнил Ушаков. По данным пресс-службы Кремля, в общей сложности весь визит лидера КНР в Россию продлится с 20 по 22 марта.

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Ранее о планах КНР развивать взаимодействие с РФ в сфере энергетики сообщал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он подчеркнул, что Китай намерен продолжать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Россией.