Мир 28 декабря 2022, 16:31 «На очереди — Twitter». Новый виток технологической войны США и Китая 🔥 Американист Ордуханян о запрете TikTok в США: нужны будут основания — их найдут Unsplash

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Американским конгрессменам и членам Палаты представителей приказали срочно удалить TikTok со всех устройств, сообщило ABC News. Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно прямо назвал китайское приложение угрозой для государственной безопасности США, а сенаторы рассматривают законопроект о запрете TikTok из-за обвинений в сборе данных о гражданах. «360» узнал у экспертов-американистов, в чем подлинные причины гонений на соцсеть.

Цукерберг на цыпочках и «китайская угроза»

TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance. Борьба с этой соцсетью — борьба США с геополитическим противником, а также грызня за власть.

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«Китай сейчас определен в Вашингтоне как главный противник. Так что логика здесь простая. Плюс не надо забывать, что это хорошая услуга американским соцсетям», — рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

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Конечно, услуга эта небезвозмездная. Американские соцсети будут вынуждены расплатиться за такой «подарок», считает эксперт.

«Мол, мы вам расчистили поляну, так что давайте, ребята, отрабатываете. Против Дональда Трампа новую дискредитационную кампанию инициируйте или еще что-нибудь. Сейчас все связано с предвыборной гонкой , выборы ведь не за горами — уже через год начнется интенсивная фаза. Следующая на очереди соцсеть — Twitter. На Илона Маска обязательно найдут компромат. А Марк Цукерберг, если нужно, быстренько на цыпочках прибежит в конгресс и скажет „гав-гав!“, что означает „слушаюсь, хозяин!“» — предположил он.

Однако Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук, в разговоре с «360» высказал мнение, что происходящее все-таки в меньшей степени связано с предвыборной гонкой. По его словам, это скорее последствия общей геополитической стратегии.

«Борьба с TikTok — политика давления на Китай. В США поняли, что когда-то совершили ошибку: много чего дали Поднебесной и ничего не получили взамен. Вот они сейчас пытаются вернуть все обратно. Но это дело непростое», — сказал он.

Запретить китайскую соцсеть в Штатах могут, считает Рогулев. Если потребуются основания — их найдут.

В таких случаях американские власти говорят, что речь идет о государственной безопасности. И все. Юрий Рогулев

Прижать и выдавить

Оба эксперта согласились, что TikTok может постичь судьба Huawei. Финансового директора этой корпорации Мэн Ваньчжоу в 2018 году арестовали в Ванкувере по просьбе властей США, а спустя год американская администрация обвинила китайский IT-гигант в воровстве технологий. С помощью Huawei, как утверждали чиновники Белого дома, Пекин занимался радиоэлектронной разведкой.

Штаты давно ведут технологическую и торговую войну с Китаем. Во время своего президентства Дональд Трамп заявлял, что КНР «насилует США в области торговли».

В марте 2017 года китайской телекоммуникационной компании ZTE выдвинули обвинения в продаже оборудования Ирану и КНДР, несмотря на американские санкции, а в 2018-м Министерство торговли Соединенных Штатов ввело запрет на сотрудничество с компанией. В итоге ZTE удалось договориться, но пришлось выплатить штраф в 1,4 миллиарда долларов и наказать всех причастных к обходу ограничений.

Вероятнее всего, ситуация с TikTok — продолжение этой политики. Есть все основания полагать, что с компаниями из КНР на американском рынке и продолжат жестко бороться.