Мир 17 декабря 2022, 05:55 Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для безопасности США Директор ЦРУ Бернс: TikTok представляет реальную угрозу безопасности США Unsplash

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Американская администрация должна беспокоиться из-за популярности китайского приложения TikTok, поскольку оно угрожает безопасности США, заявил в интервью телеканалу CBS директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Я считаю, что это приложение — причина для подлинного беспокойства для правительства», — отметил Бернс. Он разделяет опасения американских чиновников относительно TikTok. По его мнению, власти Китая при желании могут получить доступ к информации пользователей из США.

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Следовательно, Пекин сможет контролировать контент социальной сети. Именно поэтому американцы должны быть очень осторожны с тем, чем делятся в TikTok, подытожил Бернс.

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Сенат США утвердил законопроект, который запрещает устанавливать приложение на устройствах федерального правительства. Аналогичный запрет действует для гаджетов госслужащих в нескольких штатах, включая Техас и Джорджию.

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