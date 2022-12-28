Мир 28 декабря 2022, 01:13 Членам палаты представителей США приказали удалить TikTok Членам палаты представителей США приказали удалить с телефонов китайское приложение TikTok Unsplash

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Членов и сотрудников палаты представителей США принудили удалить с гаджетов принадлежащую китайской компании ByteDance социальную сеть TikTok. Официальное письмо директора палаты опубликовал журналист ABC News в Twitter.

«Уведомление всем членам и персоналу: административный комитет палаты уполномочил офис кибербезопасности административного директора начать удаление сервиса социальных медиа TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты», — указано в документе.

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Сотрудникам палаты запрещено скачивать и устанавливать приложение на любые мобильные устройства, уже установленные должны быть удалены «незамедлительно».

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Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал TikTok угрозой для безопасности США. Власти Китая при желании могут получить доступ к информации пользователей из Штатов и контролировать содержимое контента в социальной сети.

Законопроект, запрещающий TikTok на всей территории США, внесли в американский Конгресс. Сервис обвинили в сборе сведений о пользователях и передаче их ByteDance.