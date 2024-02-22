Эксклюзив 22 февраля 2024, 13:26 Новый переворот на Украине устроят военные. Зеленский стал опасен для США Украинский политик Олейник: новый Майдан нужен для продолжения конфликта Игрушка на обломках ракеты под Бахмутом/Артемовском. Фото: Lev Radin / Global Look Press

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Украинские военные устали терпеть обман действующей власти и могут устроить переворот, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его коллега, украинский политик Владимир Олейник, пояснил «360», что новый Майдан непременно согласуют с Соединенными Штатами Америки.

Далее — прямая речь политика.

Переворот на Украине санкционируют США

Оценка Виктора Медведчука основана на объективных реалиях. Единственная сила, которая может противостоять политической силе и президенту Украины, самодуру Владимиру Зеленскому, — это военные.

У украинских солдат и офицеров есть свой лидер — бывший главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Да, сегодня он не обозначает четкой позиции, но от этого его рейтинг не падает, а только растет.

Команду на отступление от Авдеевки дали после того, как такое решение принял не нынешний главком ВСУ Александр Сырский, а сами командиры украинских подразделений. Потому что им надо беречь своих ребят, причем не для того, чтобы потом за Украину умирать, — они пригодятся и в политических целях.

Это как в фильме «Свадьба в Малиновке»: у каждого пана атамана есть своя банда. Недовольство Зеленским возрастает — он не дает денег. Вот хлопцы и будут разбегаться.

Конечно, военные могут устроить очередной Майдан, но они непременно согласуют это с американцами — вся украинская армия управляется извне. Тем более что переворот нужен отнюдь не для мира, его цель — продолжить конфликт с Россией до президентских выборов в США.

Поражение на Украине, особенно после провала американцев в Афганистане, перечеркнет путь на выборы не только действующему лидеру Джо Байдену, но и демократам в целом.

Американцы могут убрать Зеленского

На Украине усиливаются сомнения в легитимности ее нынешнего президента. В конце мая этого года у Зеленского заканчиваются пять лет срока пребывания в должности. Понятно, что он будет упираться и постарается остаться в своем кресле.

Решить эту задачу можно двумя путями. Или он уйдет по собственной инициативе, например из-за болезни, или американцы пожертвуют этой фигурой, которая стала лишней на шахматной доске, и реально «приведут приговор в исполнение». Ведь Зеленский слишком много знает.

Достаточно вспомнить его заявление на Мюнхенской конференции. Зеленский прямо заявил США: «Если не дадите денег, вы не будете нашим стратегическим партнером!» То есть он начал шантажировать: хвост попытался вилять собакой. И это не пустая угроза для американцев.

Как известно, Владимир Путин рассказал историю стамбульских соглашений: что уже были договоренности и можно было бы избежать гибели сотен тысяч украинцев. О том же говорил участник переговоров между Украиной и Россией, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский, 2023 год / President Of Ukraine Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Единственный, кто на эту тему молчит, — Зеленский. Но представьте, что он выйдет и скажет: «Да, мы хотели мира. Да, мы уже договорились. Но приехал Борис Джонсон (на тот момент премьер-министр Великобритании — прим. ред.). Этот черт белый белобрысый сослался на Байдена, сказал „Воюй, дадим тебе немерено денег и оружия!“»

Теперь нет ни денег, ни оружия. Что делать Зеленскому — брать всю вину на себя? Американцам — признаться в том, что они подтолкнули Украину к конфликту и ничего не дали? Конечно, лучше убрать такого свидетеля. К тому же он становится опасным во внутренней игре: кандидат в президенты США Дональд Трамп точно поднимет эту тему.