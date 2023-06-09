Эксклюзив 09 июня 2023, 15:55 Новые пушки для Украины. До конца года США готовы на все Политолог Станкевич: президент США Байден дорабатывает, ему уже готовят замену Freepik

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Новый пакет оружия для ВСУ обошелся Пентагону более чем в два миллиарда долларов. Судя по всему, американцы намерены делать все, чтобы украинское «контрнаступление» избежало разгрома. Однако со следующего года помощь от США заметно сократится, рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич «360».

Далее — прямая речь.

Украине сократят помощь

Несомненно, Соединенные Штаты Америки продолжат спонсировать Украину. Как раз перед выборами помощь будет увеличена. Потому что, во-первых, началось, по-видимому, генеральное контрнаступление со стороны украинских войск.

Во-вторых, это наступление — во всяком случае пока — захлебывается. И сейчас для администрации президента США Джо Байдена и тех политических сил, которые за ней стоят, крайне важно не допустить какого-то основательного поражения Украины.

США важно не допустить, чтобы произошли изменения на поле боя, которые можно трактовать как провал американской политики на Украине. Получить потери, чувствительный удар было бы абсолютно непозволительно для планов на выборы Демократической партии.

Поэтому американцы будут всеми силами подпитывать ВСУ, чтобы они по крайней мере не отступили и не понесли какого-то существенного поражения. Победы, понятное дело, достичь им в принципе невозможно.

А вот разгром украинцев на поле боя означал бы политическое фиаско даже не столько Демократической партии, но и политическое поражение всех тех, кто делал ставку на выигрыш этой европейской войны против России. Весь курс на то, что Россию нужно принудить к капитуляции, потерпит поражение.

Так что зарубежная помощь Украине будет нарастать как минимум до конца года. Дальше она вряд ли продолжится теми же темпами, поскольку в новом американском бюджете на следующий финансовый год (а его утвердят к октябрю) ее уже сократили даже в запросе Байдена.

Ну, а республиканцы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, непременно еще урежут. Так что это последний пароксизм наращивания помощи Украине.

Байдену готовят смену

Эксперты считают, что от успехов начавшегося наступления ВСУ зависит репутация Байдена. Это не так: реноме нынешнего 46-й президента США уже ничто не укрепит и не исправит — он находится на финише.

Более того, недавно произошло нечто примечательное. Есть такой очень интересный персонаж Дэвид Петреус — армейский генерал и бывший глава ЦРУ. Он жестко заявил, что в 2025 году придет новый президент США, и это точно будет не Байден.

Видимо, Демократическая партия и «глубинное государство» готовят сейчас какого-то другого кандидата. Его, скорее всего, покажут американскому народу до февраля следующего года — к моменту начала первичных выборов.

Нынешний президент дорабатывает. И сейчас понятно, что решения принимает не он: работает американское «глубинное государство», которое пытается обеспечить транзит новой власти в Соединенных Штатах уже после Байдена.

Главный удар еще не определен

Шансы, что Украина во время контрнаступления действительно добьется каких-то положительных для себя результатов, не нулевые. Ожесточенный натиск на юге Запорожской области, который сейчас демонстрируют ВСУ, — вряд ли их главный удар. Он еще впереди, и надо понять, куда будет направлен, какими силами.

Я убежден в том, что военного решения в принципе нет — невозможно одержать окончательную победу. Но сейчас идет борьба за то, чтобы перед неизбежным выходом в дипломатию, к переговорам, завоевать на поле боя наиболее выгодные позиции.

За это, если оставаться реалистами, и идет борьба. И, похоже, главное направление удара в этом украинском контрнаступлении мы еще не знаем и не увидели.