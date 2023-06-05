Спецоперация 05 июня 2023, 15:02 Расчет не на победу. Украина пошла в атаку ради будущих подачек Запада Военный эксперт Михайлов: ВСУ стараются отвлечь внимание российской армии РИА «Новости»

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Армия Украины, судя по данным Минобороны России, решилась на давно анонсируемое контрнаступление. Однако едва ли ВСУ всерьез надеятся отвоевать какие-то участки фронта. Просто киевскому режиму нужно хоть что-то предъявить западным спонсорам, которые устали от пустых обещаний и не желают поставлять военную помощь впустую.

Контрнаступление ВСУ отбили

Украинская армия 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, сообщило российское Министерство обороны. Попытка прорваться с помощью шести механизированных и двух танковых батальонов завершилась потерей 250 боевиков, 16 танков, трех БМП и более 20 бронемашин.

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Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» термобарическими неуправляемыми снарядами уничтожили противника на Краснолиманском направлении. А на Запорожском направлении орудием «Гиацинт» уничтожена самоходная артиллерийская установка ВСУ, из которой обстреливали мирных жителей.

Дрон-камикадзе «Ланцет» во время контрбатарейной борьбы уничтожил гаубицу M777. Также российские летчики истребителя Су-35 при патрулировании в зоне спецоперации уничтожили самолет ВСУ.

Игра в наступление

Специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с «360» подтвердил, что украинское наступление началось.

Михайлов отметил, что подвижки произошли на запорожском и других направлениях фронта. Украинские подразделения пытались прорвать линию обороны российских войск ограниченным контингентом — обычно такие атаки проводят гораздо большими силами.

Если говорить о стратегии ВСУ, то они пытаются оттянуть наши силы на белгородское направление: мощнейшие удары по Шебекино, попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп на белгородскую территорию. Пока особых успехов у украинцев не наблюдается. Евгений Михайлов

По мнению Михайлова, попытки контрнаступления ВСУ продлятся недолго, ведь российская армия не сидит сложа руки. Военные наносят удары по тылам, уничтожают боеприпасы и военную технику, которую скапливали для наступления.

Запад зря тратит деньги

Главная задача киевского режима — показать, что контрнаступление началось, считает Михайлов. Этого требуют заокеанские и европейские хозяева, которые устали от обещаний и ожидают от ВСУ хоть каких-то успехов.

Эксперт уточнил, что все просьбы президента Украины Владимира Зеленского увеличить масштаб военной поддержки натыкаются на недовольство западных партнеров. Особенно после требований передать ВСУ 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Насколько я знаю, такое количество этих ЗРК находится на вооружении всей американской армии. Это очень дорогое вооружение. ВСУ уже получили три комплекса Patriot, два из которых ликвидированы», — напомнил собеседник «360».

Он отметил, что пока украинцы едва ли увидят западную помощь как в виде обещанных истребителей F-16, так и в дополнительных ЗРК. Возможно, будут поставки из Южной Кореи и других стран, но это не изменит ситуацию.

Сейчас в самом американском обществе задумываются о резком сокращение поддержки. У них скоро выборы, а Украина не делает никаких успехов. Именно с этим связано контрнаступление ВСУ — чтобы Белый дом мог заявить, что, дескать, десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США пошли не впустую. Евгений Михайлов

Однако российская армия показывает американцам, что все их деньги уходят в никуда, добавил Михайлов.

Дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы, гаубицы HIMARS уничтожают. Хотя они приносят определенные неудобства российским Вооруженным силам, переломить ситуацию этим оружием нельзя.

«Мы потихоньку убеждаем Запад, чтобы он принимал решение о переговорном процессе с нами, на наших условиях. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе необходимо каким-то образом сотрудничать с Москвой в вопросах безопасности и не опираться на мнение Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Такое заявление Михайлов расценил как перелом в мозгах европейских политиков. Хотя у них еще сохраняется тенденция помощи Украины, общее недовольство — как простого населения Европы и США, так и политического истеблишмента — нарастает.

В украинском Генштабе не подтвердили начало контрнаступления, заявив информагентству Reuters, что не располагают информацией об этом.