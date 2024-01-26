Мир 26 января 2024, 11:44 Страны ЕС испугались последствий беспрецедентного шага по Венгрии Politico: последствия лишения Венгрии права голоса испугали некоторые страны ЕС Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Некоторые государства Евросоюза выразили опасения в связи с возможным лишением Венгрии права голоса. Об этом сообщила газета Politico.

По информации издания, страны Восточной Европы боятся применять в отношении Венгрии седьмую статью Договора о Европейском Союзе, так как в будущем они сами «могут столкнуться с аналогичным контролем по вопросам верховенства закона».

Реклама

Пять европейских чиновников и дипломатов рассказали газете, что страны ЕС все равно выражают готовность выступить против венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Если он наложит вето на соглашение о выделении пакета помощи Украине, этот шаг станет беспрецедентным и историческим, указали в издании.

«Если премьер Венгрии Виктор Орбан действительно снова заблокирует соглашение о выделении 50 миллиардов евро для Украины на февральском саммите, использование статьи семь для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — отметили в газете.

Ранее министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем признался, что Евросоюз еще не разработал план на тот случай, если Орбан откажется согласовать новый пакет помощи ВСУ. По его словам, европейским странам придется прийти к общей договоренности по этому вопросу.