Мир 22 января 2024, 16:48 Венгрия отказалась финансировать военную помощь ЕС Украине Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине U.S. Army/Keystone Press Agency/globallookpress

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Венгрия отказалась участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского «фонда мира». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире канала М1.

«Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которые приведут к увеличению поставок оружия Украине», — подчеркнул министр.

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По его словам, Венгрии пришлось бы направлять в фонд 23 миллиарда форинтов в год, чтобы другие государства передавали Украине вооружение. Однако венгерские власти не будут мешать остальным странам посылать оружие на основе национального решения, добавил Сийярто.

Европейская служба внешних связей разработала новую схему для оказания военной помощи Украине, благодаря которой ЕС выделит стране более 20 миллиардов евро. Проект создали для обхода вето Венгрии на выделение Украине очередного пакета помощи.

Ранее Сийярто заявил, что венгры гибнут в украинском конфликте. Это связано с существованием на Украине большой венгерской общины, члены которой вербуются в ВСУ, сообщил RT.