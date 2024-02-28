Эксклюзив 28 февраля 2024, 15:13 Впереди длинный путь. Симоньян — о сроках СВО Симоньян заявила, что России предстоит долгий путь до успешного завершения СВО РИА «Новости»

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После освобождения Авдеевки от ВСУ российским военнослужащим предстоит проделать большой путь к победе в СВО. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В середине февраля Авдеевка перешла под контроль российских войск. Одновременно с этим на Западе вспомнили о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, а в обществе всерьез стали рассуждать о скорой победе ВС РФ. Однако до успешного завершения СВО стране предстоит пройти очень большой путь, заявила Симоньян.

Я знаю, что путь не пройден, он географически не пройден еще даже наполовину, то есть впереди путь длинный. Будет ли он при этом долгий — зависит от огромного количества факторов, предсказать ни один из которых невозможно. Маргарита Симоньян главред RT

По ее словам, делать прогнозы касаемо внутриполитического расклада в самих США крайне сложно. От него напрямую зависит поддержка Украины, подчеркнула Симоньян.

«От этого зависят поставки на Украину — правильно? От поставок на Украину зависит способность остатков (чтобы не сказать останков) ВСУ сопротивляться. Очень серьезно зависит», — пояснила она.

Предвидеть подобные варианты развития событий вполне реально. Однако для этого нужно обладать способностью к ясновидению, заключила главред RT.