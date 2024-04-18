Эксклюзив 18 апреля 2024, 19:51 «Мало не покажется». Глупый план США приведет к всемирному экономическому кризису Блогер «Голос Мордора»: девальвация доллара вызовет мировой экономический кризис РИА «Новости»

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Соединенные Штаты попали впросак, накопив колоссального размера госдолг. Ради спасения собственной экономики Америка разжигает военные конфликты. Причем США вредят сами себе бессмысленными и глупыми вторжениями. Американские власти придумали план спасения, однако он настолько глуп, что может привести к всемирному экономическому кризису. Об этом порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Изящный и тупой. Это все о плане

Один из главных экономических советников Дональда Трампа проговорился, как тот снова собирается делать Америку великой. И этот план настолько же изящен, насколько и туп.

В качестве примера собираются взять один из пунктов экономической программы Рональда Рейгана — девальвировать доллар. Мол, теоретически это сделает американские товары конкурентоспособными, а еще прилично снизит государственный долг США — всем, кому должны, прощаем.

При Рональде Рейгане такой ход сработал. Причем, девальвировать доллар не пришлось очень сильно. Только вот сейчас времена в США совершенно иные, не те, что при Рейгане.

Девальвировать доллар сейчас «немножко» не имеет никакого смысла. Хотя бы потому, что госдолг настолько велик, что он очень быстро вернется к прежним значениям. А экономические страны-контрагенты смогут без особых потрясений провести примерно такую же девальвацию и у себя и в принципе ничего не изменится. Значит, девальвация нужна радикальная, на треть, или даже наполовину нынешней стоимости бумажек с мертвыми президентами. А вот это уже проблема.

РИА «Новости»

Вопросов больше, чем ответов

Потому что такая девальвация может вызвать всемирный экономический кризис и очень сильно подорвать позиции доллара в мире, как некоего общепризнанного эквивалента и расчетного средства. Что при этом будет в еврозоне — вообще большой вопрос, потому что евро является фактической производной от доллара.

Что касается того, что американские товары станут дешевле и их начнут покупать в мире — а какие американские товары? Если они и есть, то их очень немного и те же штаны Levi шьются в каком-нибудь Лесото, или Бангладеш и тетка, у которой дома 10 детей вряд ли будет счастлива, что получать она теперь по факту будет не доллар в день, а пятьдесят центов.

Единственный рабочий вариант

А еще при девальвации доллара неизбежно взлетит в цене импорт, который в основном из Китая. А это вся номенклатура товаров — от электроники и до бейсбольных бит с кроссовками Nike. Впрочем, Nike вьетнамский, но принципиально это ничего не меняет.

Впрочем, девальвация на самом деле может сработать при том условии, что США одновременно закрывают границы для товаров из других стран. Тогда страна на десять лет минимум оказывается в тотальном дефиците всего и вся и американцам приходится учиться производить все товары заново. Даже шить те же джинсы, причем за те же деньги, которые получает та самая тетка из Бангладеш. Разумеется, все это в условиях диктатуры, потому что надо будет давить мятежи и бунты, которых будет предостаточно.

А кроме всего это есть еще масса острых моментов этого гениального плана. Таких, что мало не покажется никому. Да и Америка снова великой уже не станет по-любому. Поезд ушел.