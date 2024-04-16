Эксклюзив 16 апреля 2024, 14:29 Кровь во спасение. Как США решают проблему с госдолгом и при чем тут мировые войны Профессор Кошкин объяснил, почему США выгодны войны в мире Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США разжигают военные конфликты ради спасения собственной экономики. Сейчас их госдолг превышает 34,65 триллиона долларов, сумма платежей в ближайшей перспективе составит треть доходов всего бюджета Америки. Запредельный рост госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента. Как Штаты разжигают войны в мире и при чем тут экономика, «360» узнал у доктора политических наук и заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина.

Далее — прямая речь.

Почему США выгодны военные конфликты

Сценарий Володина отвечает реальным событиям в мире. США посадили всех на доллары. И теперь нужно проводить конфликты, которые позволяют этот доллар запрашивать все больше и больше.

Любой конфликт сопровождается необходимостью в дорогостоящем вооружении, его утилизации, повторных покупках.

Во время Первой мировой войны Соединенные Штаты получили баснословные прибыли, а во время Второй — возможность всех снабжать дорогим оружием и самолетами, тем самым поднимая свою экономику.

Также США забрали себе золото всего мира. И они продолжают поддерживать эту гегемонию конфликтами. Войны обеспечивают нахождение Америки у власти на планете, что позволяет держать собственную экономику на плаву. Идет «ограбление», особенно во время конфликтов, других государств.

Получается, мы сейчас на позиции, которые обозначил Володин. Именно конфликты обеспечивают поддержание американской экономики. А она находится в плачевном состоянии. Это все взаимосвязано.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

США заинтересованы, чтобы в мире происходили конфликты, как можно больше, и чтобы их как можно активнее курировать. Тогда будет успех.

Они пришли на Украину, создали кризис вокруг нее. Смогли, с одной стороны, убрать экономических и технологичных конкурентов в лице своих союзников, а с другой — сделать все, чтобы разрушить или хотя бы ослабить Россию в экономическом, военно-техническом и политическом плане. Они уже сделали все, что могли.

Их главная задача — продолжение конфликта. И от этого США будут получать только выгоду. Они сделали так, что финансовая нагрузка легла на плечи их союзников в Европе, а денежка шла им.

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Конфликт на Ближнем Востоке также выгоден США, потому что только благодаря арабо-израильским войнам они смогли обуздать эту часть мира.

То же самое они сейчас разворачивают в тихоокеанском регионе. Там создают триединый союз: Япония, Южная Корея, Филиппины. Уровень этих государств невысокий, но боевые действия против Китая послужат в пользу США. Вот почему американцам это выгодно.

Беспрецедентно высокий госдолг

Существует несколько проектов, как безболезненно избавиться от этого долга. Один из них — просто его отменить.

Они могут объявить дефолт и сказать, что не могут платить, а раз не могут, то и не будут — и точка. Свои обязательства они перебросят на другие государства, которым они давали деньги.

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Оттягивая момент с дефолтом, США могут создать такую ситуацию, когда мир встанет против них. И им придется очень туго, в один момент они потеряют все.

Вспомните 90-е годы. Если бы в 90-е у США были амбиции, такие же, как сейчас, они бы и с Россией разделались, и с Китаем. Но США отпустили вожжи. А теперь хорошо бы и Россию разрушить, и Китай. Но США упустили момент. И теперь кровью они пытаются обуздать страны и справиться со своим госдолгом, чтобы продолжать находиться на верхушке мировой власти.

Госдолг Соединенных Штатов состоит из нескольких частей: внутригосударственного и публичного. Первую часть (около 40%) страна занимает у государственных организаций, например пенсионных фондов, Центрального банка, вторую — у частных лиц, корпораций и других государств.

Самый крупный кредитор США — Япония. Штаты должны ей 1,1 триллиона долларов, или 3,5% от всех займов. На втором месте — Китай с 0,9 триллиона долларов, или 2,8% от госдолга.