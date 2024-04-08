Мир 08 апреля 2024, 09:02 США навредили себе развязыванием войн в других странах Экс-советник Пентагона Макгрегор: агрессивная политика навредила США Flickr

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Власти США вредят своей стране, развязывая войны в других государствах. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, обычным гражданам уже надоели «бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим». Макгрегор обратил внимание, что от этого не улучшается благосостояние Америки. Напротив, госдолг США продолжает расти. За последние 20 лет он увеличился на 14 триллионов долларов.

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«И что хорошего это дало?» — задался вопросом бывший советник.

Ранее американский генерал Чарльз Флинн заявил, что США планируют разместить ракеты средней дальности в Азии. Он пояснил, что это необходимо для сдерживания угрозы со стороны Китая.