Мир 16 апреля 2024, 18:18 Разделяй и гадствуй. Конгресс США поделит бюджеты на Украину, Израиль и Тайвань Global Look Press

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В деле о многострадальном финансировании киевской военщины военщиной американской наметилось некоторое продвижение. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон взглянул на происходящее в мире, а также на перспективу лишиться своей должности под давлением трампистской части партии, и решил, что пойдет на компромисс — с партией, лоббистами и совестью. Если она, конечно, у него еще есть. О новых перспективах выделения американских средств режиму Владимира Зеленского — в материале «360».

Соломоново решение

На закрытой конференции республиканцев из палаты представителей, состоявшейся в подвале Капитолия 15 апреля, Майк Джонсон обсудил с однопартийцами, что делать с обширным списком «надо», который выкатил Белый дом к конгрессу.

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По итогу спикер палаты заявил, что предложенный ранее сенатом вариант с объединенным пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню в духе «три в одном» он все еще рассматривать не будет. Вместо этого Джонсон предложил составить аж четыре отдельных законопроекта.

На мой взгляд, из всех высказанных мнений сложился консенсус. Воля моих коллег действительно заключалась в том, чтобы голосовать по этим мерам независимо друг от друга, а не объединять их в одну кучу, как это сделал сенат. Майк Джонсон

Теперь, по данным издания The Hill, палата представителей будет мусолить (простите, обсуждать) законопроекты отдельно по Украине, Израилю, Тайваню (этот закон аккуратно именуют помощью союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе). Еще один документ посвятят «дополнительным мерам по противодействию нашим противникам и укреплению нашей национальной безопасности», написал Джонсон в соцсетях.

Загадочный последний законопроект как минимум будет содержать вопрос «приземления» китайского TikTok, которому республиканцы хотят выдвинуть ультиматум: или продаете свой бизнес в США, или мы закрываем вашу лавочку с вертикальными видео. Но это не все.

Вероятно, в этот документ попытаются внести положения о конфискации, а если говорить проще, воровстве российских активов — их в Штатах попытаются направить также на «помощь» Украине.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон / Global Look Press

Это своего рода соломоново решение Джонсона распополамило не только желания возглавляемого демократами сената США, но и положение спикера палаты представителей в родной партии. Не замечаете ничего странного в списке мер, которые собираются обсуждать в конгрессе?

Правильно, там нет ни слова ни о нелегальных мигрантах, ни об укреплении южной границы США. А ведь именно эта тема была краеугольным камнем в программе республиканцев. Особенно республиканцев трампистского толка.

Мигранты в Нью-Йорке / Jimin Kim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основной рупор этого сектора партии Марджори Тейлор-Грин уже пообещала как минимум не пустить Майка Джонсона в спикеры в следующем созыве палаты. Как максимум — она в состоянии взять и инициировать голосование по изгнанию Джонсона на мороз прямо сейчас.

«Я решительно против плана в его нынешнем виде», — заявила Тейлор-Грин журналистам после заседания.

Расстановка приоритетов по-американски

Чем же чревато раздельное голосование по финансированию немаленького списка вассалов не рассчитавшего силы гегемона? Конечно, отказами выделять деньги кому-либо из них. И есть немало признаков, что под раздачу первой попадет именно Украина.

В изменившейся не далее как в эти выходные реальности, когда Иран и Израиль конфликтуют напрямую впервые с образования современного еврейского государства, Штаты в ближайшее время не бросят Израиль. Даже при всей тихой нелюбви Белого дома к премьеру Биньямину Нетаньяху, который откровенно затягивает любые военные авантюры ЦАХАЛ, чтобы удержаться у власти.

Пропалестинский митинг в Нью-Йорке, декабрь 2023 года / Olga Fedorova / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тайвань — долгоиграющий актив США в долгоиграющей же партии против Китая, который, будем честны, представляет для Вашингтона более крупную занозу в мягких тканях, чем Россия. Так что на остров в Восточной Азии скупиться не выход.

Остается только Зеленский.

Президент Украины, который так долго повторял, что без американской помощи ВСУ терпят поражения, лишаются важных инфраструктурных объектов вроде Трипольской ТЭС в Киевской области, что ему поверили. Но не так, как он рассчитывал.

Запад, кажется, решил, что на этом украинская боеспособность все. Как, собственно, и финансовые возможности ее спонсоров.

Не будем забывать, что нарушенный Майком Джонсоном «общественный договор» о том, что Украине не будет выделено ни цента, пока остается «голой» южная граница США, тоже весьма в состоянии повлиять на голосование по финансированию Киева.

Давят ли на Майка Джонсона? Да со всех сторон. Родные консерваторы — за вынесение за скобки пограничного вопроса. Демократы — за нежелание идти на поводу у Байдена, настаивающего на новом пакете помощи Зеленскому.

«Украина находится на аппарате жизнеобеспечения, а они будто готовятся выдернуть вилку из розетки. Даже не столько выдернуть. Они о провод споткнулись. Это даже не обязательно намеренно, это просто непонимание серьезности ситуации и важности момента», — пожаловался Адам Смит, старший демократ в комитете по вооруженным силам.

К демократам откровенно присоединились зарубежные политики, которые решили пролоббировать интересы Зеленского.

Как отметило издание WSJ, официально к обеим палатам обращался, например, японский премьер Фумио Кисида. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал коллег в Старом Свете как минимум созвониться с Джонсоном, а как максимум — приехать поговорить с ним лично.

Правда, когда Кэмерон прибыл в бывшую колонию британской короны, его помощники получили сообщение: спикер Джонсон слишком занят для личной встречи.

Значит ли разделение помощи США отказ от финансирования Киева?

Откажут ли Зеленскому в средствах вовсе? Едва ли.

Как много раз повторяли различные политики в США вроде одиозной Виктории Нуланд, львиная доля выделяемых Киеву денег уходит американскому военпрому. Однако существует минимум три важных фактора, которые могут повлиять на форму и размер помощи Украине.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-первых, трампистское крыло республиканцев логичным образом топит за кредитную форму финансирования нужд ВСУ, которую продвигает Дональд Трамп. По их мнению, чем будет расплачиваться Украина, если вообще будет в состоянии принимать какие-либо решения, непонятно.

Возможно, это способ добраться, например, до сланцевого газа, на который американские компании положили глаз еще со времен первого Майдана. Но будем честны, этот расклад во многом фантастический.

Во-вторых, официальный отказ выплатить еще 60 миллиардов долларов на украинские авантюры может подстегнуть принятие решения об «отжиме» российских активов в пользу режима Зеленского. Это создаст и прецедент для других западных государств, и повод для Москвы потом затаскать всех последовавших этому дурному примеру по судам.

Ну и, в-третьих, вместо 60 миллиардов палата представителей может утвердить просто более скромную сумму.

Факт остается фактом: время идеальных условий для Зеленского прошло, любой каприз за деньги чужих налогоплательщиков уже осуществляться не будет, какие бы громкие или грубые выражения украинский президент ни выбирал.