17 апреля 2024, 21:46
Конгрессмены предложили Байдену передать Украине дальнобойные ATACMS
Подготовленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает правительству Америки передать стране оперативно-тактические ракеты ATACMS. Из документа следует, что их передачу следует осуществить незамедлительно.
«Президент передаст правительству Украины дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для содействия правительству Украины в обороне от Российской Федерации и достижении победы над ней», — сказано в тексте законопроекта.
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Законодатели предписали передать Украине ракеты так быстро, насколько это возможно практически.
Дискуссии о поставке ракет ATACMS на Украину велись в феврале 2024 года. В США не исключили, что такое вооружение все же отправят на Украину.
В марте президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атаковать Крым американскими ракетами ATACMS, которые ему пообещали в США. При этом он признал, что пока ракеты ВСУ не получили.
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