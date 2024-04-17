Мир 17 апреля 2024, 21:46 Конгрессмены предложили Байдену передать Украине дальнобойные ATACMS Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Подготовленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает правительству Америки передать стране оперативно-тактические ракеты ATACMS. Из документа следует, что их передачу следует осуществить незамедлительно.

«Президент передаст правительству Украины дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для содействия правительству Украины в обороне от Российской Федерации и достижении победы над ней», — сказано в тексте законопроекта.

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Законодатели предписали передать Украине ракеты так быстро, насколько это возможно практически.

Дискуссии о поставке ракет ATACMS на Украину велись в феврале 2024 года. В США не исключили, что такое вооружение все же отправят на Украину.

В марте президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атаковать Крым американскими ракетами ATACMS, которые ему пообещали в США. При этом он признал, что пока ракеты ВСУ не получили.