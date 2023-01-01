Мир 01 января 2023, 16:39 Лазерное шоу, гуляния и елка под южным солнцем: как в мире отметили Новый год Новый 2023 год отметили по всему миру YouTube

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Россияне встретили Новый год вполне традиционно: оливье и речь президента перед боем курантов, «Ирония судьбы» по телевизору, походы на елку с друзьями, фейерверки. «360» собрал информацию о том, что в эти же часы происходило в других странах.

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Новогоднее шоу в Объединенных Арабских Эмиратах установило сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщило издание «Мир 24». В небо одновременно поднялись 600 беспилотников (предыдущий рекорд — 450). Вторая номинация — самые большие буквы, сформированные дистанционно управляемыми дронами. Фейерверк на набережной длился целых 12 минут.

В Дубае вместо обычного салюта устроили зрелищное лазерное шоу.

В Китае отменили торжественные мероприятия из-за ковида, но заранее записанное световое шоу все-таки показали. В пекинском парке Шоуган на мегаэкраны спроецировали сотни движущихся изображений.

В Париже Новый год встретили фейерверком над Елисейскими полями. Судя по фото пользователей «ВКонтакте», французские города нарядно украсили к празднику.

В Италии в Новый год не слушают официальных речей и наслаждаются жизнью: выходят на народные гуляния и пьют просекко. В этом году внезапно выпал снег, чему люди скорее обрадовались, хотя еще два дня назад нежились на пляже и купались в море. Кстати, в этот Новый год даже в маленьких городках страны много туристов.

В Сиднее устроили спектакль с салютом у моста Харбор — одного из самых больших стальных арочных мостов в мире.

В греческих Афинах праздничное мероприятие с фейерверками устроили на площади Сантигма. На центральном рынке Варвакейо Агора до утра шла вечерника. А еще здесь наряжают елку. Главный зимний атрибут и ласковое летнее солнышко слабо сочетаются в сознании российских туристов, но для гречан это норма.

Публичное достояние

Традиции встречи Нового года в странах разнятся. Если в России Новый год считается семейным праздником, то, например, в США его принято отмечать в ночных клубах, театрах и ресторанах, в некоторых крупных городах устраивают новогодние парады. В Британии праздник и вовсе проходит не слишком торжественно, ведь главный праздник здесь — Рождество. Те, кто отмечает Новый год, тоже в основном делают это на вечеринках и дискотеках.

В этом году лондонцам не понравилась елка, традиционно установленная на Трафалгарской площади в центре города.

"ВКонтакте"

А британский город Скарборо вошел в новостную повестку всего мира после того, как там решили отменить новогодний фейерверк из-за моржа, отдыхавшего на набережной. Эти животные появляются здесь крайне редко, поэтому экологи посоветовали не тревожить моржа.

В Испании праздник принято отмечать в большой и шумной компании, выходить на главные площади городов, ходить в рестораны. Россияне, которые встречали 2023-й в Испании, удивлялись местной новогодней традиции: нужно на удачу съесть 12 виноградин под бой курантов.

Но по большому счету какими бы ни были традиции, главное — теплое новогоднее настроение.