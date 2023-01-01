Общество 01 января 2023, 00:01 Россия встретила 2023-й год Новый год наступил на всей территории России Viktor SOLOMONIK / Unsplash

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Во всех регионах России наступил 2023 год. Праздник встретили во всех уголках страны, а позже всех с 2022-м простились жители Калининградской области.

Первыми новогоднее поздравление президента Владимира Путина услышали жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. В 15:00 по московскому времени они вступили в новый, 2023 год.

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Затем праздник шагнул по стране дальше — с интервалом в час 1 января наступило в Магадане, Владивостоке, Чите, Иркутске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Самаре, Москве и Санкт-Петербурге, в Крыму и Калининграде.

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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом не из Москвы, а из штаба Южного военного округа. Глава государства записал обращение вместе с военными. Российский лидер назвал уходящий год богатым на судьбоносные решения. События, случившиеся в 2022-м, сплотили общество и помогли отделить мужество и героизм от предательства. По словам президента, жители страны не допустят раскола РФ, от их воли зависит судьба государства. Путин подчеркнул, что Россия в это непростое время ведет борьбу за независимость и своих людей.