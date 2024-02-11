Мир 11 февраля 2024, 12:17 Позорное наследие. Кто из потомков нацистов получил власть в Европе «Царьград»: предком главы МИД Литвы был создатель концлагеря для евреев Felix Zahn/Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

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На днях информационное пространство разразила новость о том, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар, был офицером в вермахте и был ярым нацистом. У кого еще из облеченных властью в Европе и Прибалтике среди предков есть нацисты, — в материале «360».

О дедушке Бербок стало известно, что он был специалистом в области противовоздушной обороны и выступал «полностью на стороне национал-социализма». В 1944 году получил гитлеровский крест «За военные заслуги». СМИ отметили, что глава МИД Германии якобы не знала о том, что родственник был убежденным нацистом, хотя о его службе в рядах вермахта осведомлена была.

Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Carsten Koall/dpa/globallookpress

Предок руководителя литовского МИД — коллаборационист и палач Витаус Ландсбергис-Жямкальнис. По данным «Царьграда», будучи профессиональным архитектором, он добровольно стал министром коммунального хозяйства Временного правительства Литвы, сотрудничавшего с нацистами. Правда, это правительство номинально просуществовало всего полтора месяца.

Более того, Ландсбергис-Жямкальнис известен тем, что создал концентрационный лагерь для евреев Каунаса в 1941 году с целью «пресечения порочной деятельности евреев и защиты литовского народа от вредительского влияния».

В июне 1941 года он подписал благодарственное письмо Гитлеру, в котором просил о национализации имущества евреев и «лиц, активно действовавших против интересов» Литвы.

Дональд Туск, премьер-министр Польши

РИА «Новости»

Йозеф Туск — дед Дональда Туска, дважды становившегося премьером Польши (с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года), — служил в гитлеровском вермахте. Это подтверждают документы. В 2005 году новость вызвала скандал на президентских выборах, которые Дональд Туск в итоге проиграл. Впрочем, его карьера все равно пошла в гору.

О Йозефе Туске известно также, что он работал на железной дороге, побывал узником в концлагере в нацистской оккупации. В учебном батальоне гренадеров вермахта служил с августа по конец октября 1944 года. По данным из открытых источников, призыв был принудительным. Позже Туск присоединился к ВС Польши и работал музыкальным мастером.

Христя Фриланд, министр финансов Канады

РИА «Новости»

В январе 2017 года Фриланд стала министром иностранных дел Канады, и вскоре после этого оказалось, что ее дед Михайло Хомяк в годы войны был редактором нацистской газеты «Краковские вести» в оккупированной фашистами Польше. Издание прославляло нацизм и оправдывало уничтожение евреев, сообщило «Военное обозрение». Канадские СМИ отмечали, что Хомяк работал под началом организатора холокоста в Польше генерал-губернатора Ганса Франка.

Хотя в канадских архивах нашли данные, подтверждающие эту информацию, Фриланд заявляла, что это «российская пропаганда». Впрочем, как видно, слухи и ей не помешали построить неплохую карьеру — до 2019 года она оставалась министром иностранных дел, а в 2020-м возглавила канадский Минфин.

Правда и слухи

В 2010-х активно распространялась информация о том, что дед президента Польши Анджея Дуды, Михаил Дуда, был лидером Украинской повстанческой армии*, карателем и диверсантом и, более того, другом Степана Бандеры. Анджей Дуда опроверг эти данные, заявив, что его настоящий дед, Алоизий Дуда, жил в провинциальном городе и занимался мехами. Но, что подозрительно, в открытых источниках нет данных об этом человеке.

РИА «Новости»

Утверждалось также, что дедушкой канцлера ФРГ Олафа Шольца был участник обеих мировых войн, генерал-лейтенант Фриц фон Шольц, погибший в 1944 году под Нарвой. Оказалось, правда, что этот человек не имеет к канцлеру никакого отношения. Но Олафу Шольцу приписывают интервью, в котором он рассказал, как его настоящий дед «с воодушевлением ехал на Украину, посетил Тернополь, Киев, Лемберг, Ровно и другие города — жалел, что до Крыма не дошел». Это интервью в 2021 году процитировало одно из сатирических изданий «Панорама».

РИА «Новости»

А один из самых громких скандалов был связан с уже покойным экс-президентом Австрии, бывшим генсеком ООН Куртом Вальдхаймом, и произошел еще в 1980-х. После того, как Вальдхайма избрали на пост главы государства, вскрылось, что у него самого есть нацистское прошлое. Он оказался причастен к холокосту и военным преступлениям в России, Греции и на Балканах, которые совершил в чине офицера вермахта. Это не помешало политику отработать весь президентский срок, до 1992 года. Его не стало в 2007-м.

Мы ничего не можем поделать со своим наследием — можем лишь не повторять ошибок предков. Нацистское прошлое семьи не так страшно, как повторение истории в настоящем. А это, к сожалению, происходит. В парламент Канады приглашают нациста Ярослава Хунку. Украина превратилась в неонацистское государство.

Как отметил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, нацистская идеология на Западе еще жива. Денацификация, которой добивается Россия, — борьба против тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию. Очевидно, что необходимость в этом пока сохраняется.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой запрещена в России.