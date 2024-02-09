Мир 09 февраля 2024, 18:55 Украину обвинили в совершении циничных и жестоких военных преступлений Сорока: на протяжении 10 лет Украина пыталась скрыть военные преступления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина в течении 10 лет пытается скрыть военные преступления, которые ВСУ совершают в Донбассе. Об этом РИА «Новости» заявила общественник, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

Общественница отметила, что руководство Украины лжет гражданам о соблюдении международных норм гуманитарного права, несмотря на очевидные факты военных преступлений.

Реклама

«Рассказывают (власти Киева — прим. ред.) о том, что они соблюдают нормы международного гуманитарного права, <…> показывая сплошь наигранные лагеря для военнопленных», — добавила Сорока.

По ее словам, президент Владимир Зеленский решил защитить интересы неонацистов и превратил Украину в неонацистское государство.

«Он начал возводить и героизировать лиц, которые совершали и во время Великой Отечественной войны страшные преступления под эгидой нацизма, и совершали с 2014 года», — объяснила Сорока.

Ранее ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске, из-за удара погибли 28 человек. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что боевики пытались уничтожить как можно больше мирных жителей.