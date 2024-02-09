Мир 09 февраля 2024, 13:07 Стало известно нацистское прошлое деда главы МИД Германии Бербок Bild: дед главы МИД Германии Бербок был убежденным нацистом Felix Zahn/Florian Gaertner/photothek.de/globallookpress

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Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар служил офицером в вермахте и был убежденным нацистом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

В издании отметили, что глава внешнеполитического ведомства якобы не знала, что ее родственник был «пламенным» нацистом, хотя упоминала о его службе в рядах вермахта.

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«Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?» — задались вопросом журналисты.

По данным газеты, родственник главы немецкого МИД являлся специалистом в области ПВО и «был полностью на стороне национал-социализма». В издании добавили, что дед Бербок поддерживал режим, а в 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание, что на Западе еще есть люди с нацистской идеологией. Он напомнил о чествовании нациста в парламенте Канады и замалчивании этой новости в европейских странах.